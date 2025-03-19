蓋兒加朵演壞皇后被要求試鏡-花1個月練唱 享受刻薄使壞樂趣

蓋兒加朵（右）將首次反派演出獻給迪士尼真人版《白雪公主》，自爆還要試鏡。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕因《玩命關頭》和《神力女超人》系列電影成為票房巨星的蓋兒加朵，在迪士尼真人版《白雪公主》詮釋邪惡皇后，自爆為此還得試鏡，她解釋道：「迪士尼需要確保我能唱歌，這畢竟是一部音樂劇，所以我花了一個月的時間練習，然後我得到了這個角色。」

片中壞皇后聲音冰冷，眼神中經常充滿了憤怒，蓋兒透露詮釋角色前，和導演馬克韋伯進行了多次討論，「我們討論了她的起心動念，以了解是什麼驅動了她的角色性格」，尤其在奧斯卡最佳服裝設計得主珊蒂鮑威爾的美麗服飾加持下，蓋兒架勢十足又艷冠群芳，畢竟光是身上華服就多達9套。

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對於首度飾演反派，蓋兒相當興奮，「這讓我能做很多不同的嘗試，並用很多肢體語言來彰顯角色個性。」而這位美麗的皇后不僅證實自己能唱歌，在片場也玩得很開心，尤其享受刻薄使壞的樂趣，「更喜歡嚇到人的感覺！」《白雪公主》明天在台上映。

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