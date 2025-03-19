晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐詣帆、馬志翔愛恨交織 說獵人故事

徐詣帆（左起）、導演蘇弘恩、馬志翔合作《獵人兄弟》，希望部落故事感動觀眾。（記者胡舜翔攝）徐詣帆（左起）、導演蘇弘恩、馬志翔合作《獵人兄弟》，希望部落故事感動觀眾。（記者胡舜翔攝）

記者鍾志均／專訪

新銳導演蘇弘恩執導的台片《獵人兄弟》細膩刻劃原住民家族情感與獵人文化傳承；飾演「哥哥」的徐詣帆戲外告白「弟弟」馬志翔，直說「我很愛他」，馬志翔則興奮說，兩人光靠一個眼神就能溝通，更樂見原住民的故事被看到。

馬志翔（左）和徐詣帆在片中相處不睦，戲外默契十足。（牽猴子提供）馬志翔（左）和徐詣帆在片中相處不睦，戲外默契十足。（牽猴子提供）

導演蘇弘恩謝前輩授拍戲撇步 《獵人兄弟》盼喚起族人自我認同

徐詣帆和馬志翔在2011年《賽德克·巴萊》就曾合作，這回演出家人一拍即合；兩人在片中個性大不同，徐詣帆不諳打獵，最後發揮長才，當上醫生，馬志翔在片中擅長狩獵，卻因槍枝走火入獄，出獄後和哥哥相處矛盾，情感戲備受考驗。

台片《獵人兄弟》馬志翔（左起）、林慶台與徐詣帆飾演父子三人。（牽猴子提供）台片《獵人兄弟》馬志翔（左起）、林慶台與徐詣帆飾演父子三人。（牽猴子提供）

馬志翔除了演戲，也有執導經驗，問蘇弘恩面臨必須指導「前輩」時是否感到壓力山大？他笑說一開始確實擔憂是否能說服他，「不過後來都很順利，他（馬志翔）還告訴我有空多拍些鏡頭，或許剪接有用，最後確實有幫助。」

本身有原住民血統的蘇弘恩，透露《獵人兄弟》靈感來自外公對舅舅的期許，希望打獵技術能傳承，林慶台飾演的父親希望男人都要會打獵，和孩子觀念衝突；現實中，徐詣帆坦言曾和父親意見不合，馬志翔則說長輩採開放式教育，不會干涉孩子志向。

徐詣帆表示學生時期曾想當空中飛人，當時偷偷報名中正預校，沒想到還沒進考場就遭父親攔截，他解釋：「爸爸是海軍出身，認為軍旅生涯太辛苦，因此勸退我。」最後只好遵從父親意思，另尋出路。

馬志翔坦言，部落的長輩總是認為孩子的未來寄託就是念書，讀好書才是唯一出路，最後導致原住民傳統文化凋零，漸漸忘記身上的圖騰。

馬志翔透露兒子2歲時，自己堅持舉家搬回花蓮，「希望他在自己出生的土地上生長，進而自我認同、產生自信，將來遇到人生問題會毫無畏懼。」《獵人兄弟》21日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中