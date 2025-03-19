徐詣帆、馬志翔愛恨交織 說獵人故事

徐詣帆（左起）、導演蘇弘恩、馬志翔合作《獵人兄弟》，希望部落故事感動觀眾。（記者胡舜翔攝）

記者鍾志均／專訪

新銳導演蘇弘恩執導的台片《獵人兄弟》細膩刻劃原住民家族情感與獵人文化傳承；飾演「哥哥」的徐詣帆戲外告白「弟弟」馬志翔，直說「我很愛他」，馬志翔則興奮說，兩人光靠一個眼神就能溝通，更樂見原住民的故事被看到。

馬志翔（左）和徐詣帆在片中相處不睦，戲外默契十足。（牽猴子提供）

導演蘇弘恩謝前輩授拍戲撇步 《獵人兄弟》盼喚起族人自我認同

徐詣帆和馬志翔在2011年《賽德克·巴萊》就曾合作，這回演出家人一拍即合；兩人在片中個性大不同，徐詣帆不諳打獵，最後發揮長才，當上醫生，馬志翔在片中擅長狩獵，卻因槍枝走火入獄，出獄後和哥哥相處矛盾，情感戲備受考驗。

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台片《獵人兄弟》馬志翔（左起）、林慶台與徐詣帆飾演父子三人。（牽猴子提供）

馬志翔除了演戲，也有執導經驗，問蘇弘恩面臨必須指導「前輩」時是否感到壓力山大？他笑說一開始確實擔憂是否能說服他，「不過後來都很順利，他（馬志翔）還告訴我有空多拍些鏡頭，或許剪接有用，最後確實有幫助。」

本身有原住民血統的蘇弘恩，透露《獵人兄弟》靈感來自外公對舅舅的期許，希望打獵技術能傳承，林慶台飾演的父親希望男人都要會打獵，和孩子觀念衝突；現實中，徐詣帆坦言曾和父親意見不合，馬志翔則說長輩採開放式教育，不會干涉孩子志向。

徐詣帆表示學生時期曾想當空中飛人，當時偷偷報名中正預校，沒想到還沒進考場就遭父親攔截，他解釋：「爸爸是海軍出身，認為軍旅生涯太辛苦，因此勸退我。」最後只好遵從父親意思，另尋出路。

馬志翔坦言，部落的長輩總是認為孩子的未來寄託就是念書，讀好書才是唯一出路，最後導致原住民傳統文化凋零，漸漸忘記身上的圖騰。

馬志翔透露兒子2歲時，自己堅持舉家搬回花蓮，「希望他在自己出生的土地上生長，進而自我認同、產生自信，將來遇到人生問題會毫無畏懼。」《獵人兄弟》21日全台上映。

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