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《人物專訪》季芹燃戲劇魂 演活夜校虎媽

季芹演出電影《夜校女生》，演技獲得讚賞，讓她十分開心。（興揚電影提供）季芹演出電影《夜校女生》，演技獲得讚賞，讓她十分開心。（興揚電影提供）

記者廖俐惠／專訪

季芹在電影《夜校女生》中演繹一位望女成鳳的母親，演技獲得金馬執委會執行長聞天祥認證是「金馬遺珠」。季芹感謝大家對她的肯定，不過坦言對拿獎並沒有太大的慾望，唯一的遺憾可能是眼看曾經的師兄、師姐獲獎無數，身為李國修最後一位女弟子的她接受專訪，忍不住吐露心聲「覺得有一點對不起老師」。

季芹15歲就出道，「季妹妹」形象深植人心，她分享父親是大學教授，當年如《夜校女生》的母親一樣希望她能好好讀書，沒想到因緣際會下進入演藝圈。回憶起學生生活，她笑說不是請假，就是上課睡覺，等到放學下課，劇組的車子就停在校門口，曾經連續7天都沒回家，連洗澡時間都沒有，拍古裝的日子不算輕鬆。

結婚之後，季芹將重心轉移到家庭，偶爾上綜藝，還要忙於民宿經營，戲劇作品不算多。季芹分享，自己對於演戲不算有野心，但希望能夠演各式各樣的角色，只是仍放不下家庭，「我小孩也超愛看戲，每次接戲他們都很開心，還會說『妳千萬不要為了陪我們不接戲，但前陣子有個戲說要拍3、4個月，我就很掙扎』。」

對於演戲，季芹感謝恩師李國修對她帶來深遠的影響，「我是國修老師最後一個按在額頭上的女弟子，我的師兄姐都在入圍、得獎，讓我有一點對不起老師。」她自認並不是量產型演員，但只要一接戲，就會全心全意投入角色，將師承李國修的所學全部運用在角色建構上。

季芹自認是幸運的，近幾年角色幅度大為她帶來挑戰，雖然對角色無設限，不過被問到丈夫王仁甫能否接受她演床戲？季芹笑說：「他說看有沒有必要，再看看啦！」似乎不是很願意的回答，令人莞爾。

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