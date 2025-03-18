金賽綸家屬提告YTＲ李鎮浩-要求金秀賢承認說謊道歉

金秀賢上韓綜《Good Day》，主辦單位發聲將刪減畫面。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢被爆和金賽綸曾秘戀6年，事件燒不停，金賽綸的家屬昨委託律師、橫豎研究所金代表出面，提出兩大訴求，其一是正式向YouTuber李鎮浩提告毀損名譽罪，另呼籲金秀賢出面道歉，並承認公司聲明說謊；金秀賢黑料連環爆，不僅恐面臨高額賠償金，名聲幾乎全面崩塌。

金秀賢（右）上韓綜《Good Day》拍攝遭網友抨擊。（愛奇藝國際站提供）

李鎮浩曾聲稱金賽綸和金秀賢的交往關係為捏造，並製作多部影片，導致金賽綸生前承受極大心理壓力，金賽綸家屬認定此舉為散布虛假資訊，正式向他提告。

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金賽綸家屬利用AI影片還原她的模樣，引來粉絲淚崩。（翻攝自YouTube）

另外，金賽綸家屬再度指控金秀賢公司說謊，指公司寄第二次存證信函給金賽綸索討債務，卻在聲明指出「7億債務已成呆帳」，與事實不符，甚至要脅金賽綸不准再上傳和金秀賢的照片，還扯到金秀賢主演的《淚之女王》若有損失，要進行賠償。

金賽綸家屬製作追思AI影片 粉絲淚崩

橫豎研究所金代表表示，這次先針對YTR李鎮浩提告，並喊話金秀賢「真誠的公開道歉」，否則將提告，且金賽綸明明寫道「從國二起，交往6年」，金秀賢公司卻只認成年後交往一年，明顯說法不符。金賽綸家屬近日製作追思AI影片，以金賽綸口吻表示：「請不要因為我而哭得太多。」引來粉絲哀悼淚崩。

金秀賢連日來形象重創，他主演Disney+新劇《山寨人生》前途未卜，開播時間不明，韓媒指金秀賢若承認相關指控，將觸及Disney+合約違約條款，賠償金最高達1800億韓元（約台幣41億元），數字驚人。

另外，金秀賢13日如期參與「GD」韓綜《Good Day》拍攝，引來粉絲謾罵，製作單位昨發聲表示會刪減金秀賢畫面，承諾未來會更謹慎製作節目。

金秀賢高雄櫻花季行程暫不變

至於下週在高雄登場的櫻花季，同樣湧入許多網友留言痛斥，不應再找金秀賢出席，主辦單位回應行程照舊，對於金秀賢若違約賠償未多談，預計19日確定出席與否。

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