（胡如虹和她的藝人朋友們）演藝圈大砲孫腫來了 孫德榮樂當YTR散播良善的種子

孫德榮這幾年經營《孫腫來了》頻道，當YouTuber當得很開心。（記者潘少棠攝）



文／胡如虹

知名經紀人、製作人孫德榮曾經是威聚、喬傑立娛樂公司的總經理，捧紅了羅志祥、歐漢聲、5566等藝人，以前圈內人不是叫他「大孫」，就是稱他「孫總」。5年前他當起YouTuber，以孫總的諧音開了《孫腫來了》頻道，「孫總」變成了「孫腫」。

★講真話做自己 逆風力挺孟耿如

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孫德榮自稱孫腫，是因為這些年他變胖了很多，他說會調侃自己的人，才是真正幽默的人。

雖然孫腫喜歡當一個幽默的人，但他在演藝圈的大砲形象鮮明，是非對錯自有一把尺，敢說敢當。「現在的人都怕得罪人，但我不怕，我只講真話做自己，很多人在背後說的話，我都當著面說。」孫腫講起話來中氣十足，聲如洪鐘，超強的氣場，就算講真話得罪人，也沒什麼人敢跟他對嗆。

前幾天孫德榮在《孫腫來了》頻道上傳了一段影音為孟耿如加油，讚賞孟耿如非常恪盡職守的當妻子、母親的角色，讓她的家庭回歸正常，網友怎麼可以因為黃子佼被她引導得很好，慢慢走上正軌，把氣出在孟耿如身上霸凌她。

孫德榮逆風支持孟耿如，說她做了一個善的循環，而這個善的循環也正是孫德榮從鬼門關前走一遭後，最想要做的事情。

孫德榮最得意的人生成績單是協助推動立法戴安全帽，法案通過後救了很多人的命。（記者潘少棠攝）

★罹癌體悟死生 繳交傲人成績單

12年前，孫德榮得了膀胱癌第三期，動了14個小時的手術摘除膀胱、用50公分的大腸做成人工膀胱，這一場大病讓孫德榮對生命有了新的體悟。他特別舉去年底發生的濟洲航空空難為例，同一台飛機181名乘客有179人罹難，卻有兩個人活了下來，他的結論是：「上天要你走，你一秒都留不下來，上天不讓你走，再大的苦難你都會留下來。」

他抗癌多年吃了很多苦，曾經身上插了13根管子就跟生化人一樣，但他都挺過來了，他相信自己的命是上天留下來的，因為多年前他協助推動立法戴安全帽，法案通過後救了很多人的命，所以他才能度過罹癌這一劫。

孫德榮常分享他協助推動立法戴安全帽的的小故事，當年他在金點唱片當總經理，台北市交通大隊大隊長說，光是台北市一年沒戴安全帽發生事件過世的年輕人至少就有300多個，找他一起推動「流汗總比流血好，立法戴安全帽」，他規畫了5個階段的活動成功協助推動立法，成了他人生最驕傲的成績單。

★賠錢做《孫腫來了》 幫助藝響台灣劇團

他分享自己最驕傲的成績單，是提醒大家種下良善的種子，因為積善之家必有後福！「我當YouTuber每個月賠錢做《孫腫來了》頻道，就是為了幫助別人，讓社會可以更善良一點。」

孫德榮近來很用力在幫兩位子弟兵韓秉融（左）和吳冠達（右）。（記者潘少棠攝）

孫德榮現在生活的重心就是經營《孫腫來了》頻道，因為這個頻道他認識了各行各業的人，做了很多年輕人創業的故事，讓他們的努力被看見。他近年來最得意的兩位子弟兵是國際魔術明星吳冠達和藝響台灣劇團的創辦人韓秉融，他說戲曲學院畢業的學生都很認真、很優秀，可是他們畢業後沒有演出的舞台，藝響台灣劇團可以讓這些年輕人有工作做，有出路，可以養活很多個家庭。今年藝響台灣劇團的《悟空大鬧恐龍馬戲團》的演出反應熱烈，子弟兵的成功就是他的榮耀。

★分享抗癌經驗 相信醫生保持好心情

抗癌成功的他也以過來人的經驗分享，任何人得了癌症要相信醫療團隊會給你最好的照顧，親朋好意提供的偏方或是什麼不能吃的好意聽聽就好，因為每個人的身體狀態不同，不能當成經驗來執行，他覺得最好的抗癌良藥就是保持好心情，心態健康很重要。

「正常吃、快樂吃，你就會沒有事，你天天一直認為自己病懨懨的，很快就死了！」

孫德榮講話總是那麼直白，他從來不把自己當病人，每天開開心心的跟一群年輕人在一起工作，笑談自己最強的就是創造力跟執行力，這一生過得很精彩，哪天上天要收他，他會笑笑的走。

孫腫用YT頻道度有緣人，做善的循環，上天都看在眼裡，會有福報的。

胡如虹和她的藝人朋友孫德榮。（記者潘少棠攝）

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