《第18屆亞洲電影大獎》楊貴媚驚喜拿獎 最想見役所廣司

楊貴媚以台片《小雁與吳愛麗》勇奪最佳女配角獎，喊話繼續演下去。（亞洲電影大獎提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第18屆亞洲電影大獎昨在香港舉行，今年典禮「飄台味」，包括金馬影帝吳慷仁獲頒「AFA新世代獎」、男女配角分別頒給《默視錄》李康生、《小雁與吳愛麗》楊貴媚，「卓越亞洲電影人大獎」則分別頒予張東健和湯唯，役所廣司拿下終身成就獎。

吳慷仁拿下AFA新世代獎，希望是對自己的鼓勵，也是提醒。（亞洲電影大獎提供）

AFA新世代獎頒發前，狂掀網友熱議，認為出道多年的吳慷仁早已不是「新世代」演員，42歲的他上台領獎時自嘲年紀40幾了，不是New Generation（新世代），「後來才明白，大會希望把這獎頒給我，有傳承的意義，希望我加油，是一種鼓勵，也是提醒。」

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役所廣司獲頒終身成就獎。（美聯社）

楊貴媚以《小雁與吳愛麗》母親一角，擊敗港星李琳琳、韓星林知衍等人獲獎，她高喊「當演員是一輩子最熱愛的工作」，能透過角色體驗到一切，也能傳達女性價值，更感謝林書宇導演，讓大家看到不一樣的楊貴媚，最後直說「我會一直演下去」；在典禮前紅毯受訪時，楊貴媚坦言此行化身追星粉絲，最想見到獲頒本屆「終身成就獎」的日星役所廣司。

李康生首次拿下「亞洲電影大獎」男配角獎。（亞洲電影大獎提供）

李康生上台領獎時謙稱對手太強，表示自己首次拿下亞洲電影大獎最佳男配角獎，搞笑說：「雖然我拿過很多男主角，但年紀大了，只能多演一些男配角。」

本屆「亞洲卓越電影人大獎」頒發給張東健和湯唯（左）。（香港明報提供）

韓國「不老男神」張東健表示，時隔10年再赴香港領獎非常榮幸，從影30多年的他表示一直做好本分，獎項是動力，會繼續做好演員工作，他還點名想和梁朝偉拍戲，也希望能和合作過電影《危險關係》的張栢芝再合作；湯唯直呼這獎特別，喊話香港導演找自己拍戲，不忘謝謝家人一直以來的支持。本屆男女主角分別由《爸爸》劉青雲、《警上添花》沙哈娜戈斯瓦米拿下。

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