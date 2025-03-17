晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《第18屆亞洲電影大獎》楊貴媚驚喜拿獎 最想見役所廣司

楊貴媚以台片《小雁與吳愛麗》勇奪最佳女配角獎，喊話繼續演下去。（亞洲電影大獎提供）楊貴媚以台片《小雁與吳愛麗》勇奪最佳女配角獎，喊話繼續演下去。（亞洲電影大獎提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第18屆亞洲電影大獎昨在香港舉行，今年典禮「飄台味」，包括金馬影帝吳慷仁獲頒「AFA新世代獎」、男女配角分別頒給《默視錄》李康生、《小雁與吳愛麗》楊貴媚，「卓越亞洲電影人大獎」則分別頒予張東健和湯唯，役所廣司拿下終身成就獎。

吳慷仁拿下AFA新世代獎，希望是對自己的鼓勵，也是提醒。（亞洲電影大獎提供）吳慷仁拿下AFA新世代獎，希望是對自己的鼓勵，也是提醒。（亞洲電影大獎提供）

AFA新世代獎頒發前，狂掀網友熱議，認為出道多年的吳慷仁早已不是「新世代」演員，42歲的他上台領獎時自嘲年紀40幾了，不是New Generation（新世代），「後來才明白，大會希望把這獎頒給我，有傳承的意義，希望我加油，是一種鼓勵，也是提醒。」

役所廣司獲頒終身成就獎。（美聯社）役所廣司獲頒終身成就獎。（美聯社）

楊貴媚以《小雁與吳愛麗》母親一角，擊敗港星李琳琳、韓星林知衍等人獲獎，她高喊「當演員是一輩子最熱愛的工作」，能透過角色體驗到一切，也能傳達女性價值，更感謝林書宇導演，讓大家看到不一樣的楊貴媚，最後直說「我會一直演下去」；在典禮前紅毯受訪時，楊貴媚坦言此行化身追星粉絲，最想見到獲頒本屆「終身成就獎」的日星役所廣司。

李康生首次拿下「亞洲電影大獎」男配角獎。（亞洲電影大獎提供）李康生首次拿下「亞洲電影大獎」男配角獎。（亞洲電影大獎提供）

李康生上台領獎時謙稱對手太強，表示自己首次拿下亞洲電影大獎最佳男配角獎，搞笑說：「雖然我拿過很多男主角，但年紀大了，只能多演一些男配角。」

本屆「亞洲卓越電影人大獎」頒發給張東健和湯唯（左）。（香港明報提供）本屆「亞洲卓越電影人大獎」頒發給張東健和湯唯（左）。（香港明報提供）

韓國「不老男神」張東健表示，時隔10年再赴香港領獎非常榮幸，從影30多年的他表示一直做好本分，獎項是動力，會繼續做好演員工作，他還點名想和梁朝偉拍戲，也希望能和合作過電影《危險關係》的張栢芝再合作；湯唯直呼這獎特別，喊話香港導演找自己拍戲，不忘謝謝家人一直以來的支持。本屆男女主角分別由《爸爸》劉青雲、《警上添花》沙哈娜戈斯瓦米拿下。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中