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娛樂 最新消息

（日本奧斯卡）橫濱流星首度稱帝 河合優實驚喜封后

橫濱流星以《嫌疑者的真相》勇奪日本奧斯卡影帝。（翻攝自X）橫濱流星以《嫌疑者的真相》勇奪日本奧斯卡影帝。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第48屆「日本奧斯卡」日本電影學院獎前晚揭曉，大贏家為奪下4項的《王者天下4：大將軍的歸來》，最佳影片由《超時空武士》獲得，橫濱流星、河合優實首稱帝后。

河合優實擊敗勁敵，以《那個女孩》獲得影后。（翻攝自X）河合優實擊敗勁敵，以《那個女孩》獲得影后。（翻攝自X）

橫濱流星以藤井道人執導的《嫌疑者的真相》獲得最佳男主角，他表示已經與藤井道人認識了10年，「5年前我獲得了新人獎，藤井導演以《新聞記者》獲得最佳影片，那時候我期望著能夠一起站在這個舞台上，成為藤井組的一員，對我來說意義重大。」同片的吉岡里帆則獲得最佳女配角。

第48屆日本電影學院獎落幕，得獎者榮耀大合照，橫濱流星（前排左起）以藤井道人的《嫌疑者的真相》稱帝，河合優實首封后，大澤隆夫則獲得最佳男配角。（翻攝自X）第48屆日本電影學院獎落幕，得獎者榮耀大合照，橫濱流星（前排左起）以藤井道人的《嫌疑者的真相》稱帝，河合優實首封后，大澤隆夫則獲得最佳男配角。（翻攝自X）

河合優實擊敗石原聰美、滿島光等人，以《那個女孩》封后，她激動直呼不敢相信，能夠站在這裡就像做夢一樣，她謙稱還是個不夠成熟的菜鳥，能被敬愛的前輩們包圍、踏入電影的世界，讓她打從心底感到幸福。《那個女孩》將於3月21日在台上映。

本月7日宣布懷二胎的石原聰美挺著孕肚出席，她以產後復出的首部作品《消失的女兒》獲得影后提名，激動感謝同樣身為母親的影后安藤櫻給予她接受挑戰的勇氣，場面十分溫馨。

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