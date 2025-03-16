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娛樂 最新消息

（人物專訪）林奕嵐狂笑《那頭鵝》裸肌抹油 詹懷雲哀怨變脫星

林奕嵐演出《命中註定那頭鵝》，接受專訪時大聊愛情觀，還虧詹懷雲拍裸上身的戲超緊張。（記者王文麟攝）林奕嵐演出《命中註定那頭鵝》，接受專訪時大聊愛情觀，還虧詹懷雲拍裸上身的戲超緊張。（記者王文麟攝）

記者許世穎／專訪

林奕嵐和詹懷雲再度合作電影《命中註定那頭鵝》，不僅沒有和「男神」合作的感覺，更透露他在片中大秀壯肌，她在旁不為所動，「他看起來要覺得自己很帥，其實邊拍邊尷尬，看起來超爆笑！」導演楊宥瑜也笑爆詹懷雲邊拍邊哀怨說：「為什麼要走上脫星這條路！」

電影透過企鵝「一生只愛一頭鵝」的感情觀，探討愛情該命中註定或勇敢追求的議題，林奕嵐飾演的「月鵝」從小就很喜歡企鵝，更是「阿德利企鵝」的頭號粉絲，有一天她偶遇穿上企鵝裝的浪子詹懷雲，對他一見鍾情，更在他身上聞到和阿德利企鵝相同的氣息。

詹懷雲為《命中註定那頭鵝》大露身材，被爆拍攝時其實超尷尬。（双喜提供）詹懷雲為《命中註定那頭鵝》大露身材，被爆拍攝時其實超尷尬。（双喜提供）

★兩人說親就親免準備  導演楊宥瑜吐槽其實很緊張

相較於片中喜歡企鵝的儀式感，林奕嵐說戲外不會一定要有儀式感般的浪漫，「兩個人舒服自在比較重要，而且平常也要努力，不只在特定日子，每天都可以很浪漫！」至於若另一半求婚，她說不希望太鋪張，「覺得兩個人的事要低調，但吃蛋糕吃到戒指好像很不錯。」

片中林奕嵐和詹懷雲上演兩場吻戲，她直言︰「不用準備，劇本上說親，就親！」但導演楊宥瑜爆料兩人其實很緊張，「他們平常會講有的沒的，拍攝那天都沒有講話，對到眼還會飄開！」讓林奕嵐直呼︰「他一直遠離我！是詹懷雲比較容易緊張！」

導演楊宥瑜（左）和林奕嵐拍攝電影《命中註定那頭鵝》拍出好感情。（記者王文麟攝）導演楊宥瑜（左）和林奕嵐拍攝電影《命中註定那頭鵝》拍出好感情。（記者王文麟攝）

林奕嵐更笑說每次拍攝詹懷雲的露肌特寫，為了好看，他都要抹嬰兒油，「他會害羞，而且很尷尬，我都會狂笑他！」導演楊宥瑜則說拍之前沒有特別說要他脫，但劇本上本來就有提到一些要裸上身的戲，「所以有跟他說『應該知道要怎麼做』！」她更透露詹懷雲雖尷尬還是相當配合，「他都練了！但他認真害羞。」《命中註定那頭鵝》已在台上映。

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