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具俊曄滂沱大雨葬愛妻 大S圓滿長眠金寶山

具俊曄（右）昨日在大雨中順利安葬愛妻大S。（翻攝自IG）具俊曄（右）昨日在大雨中順利安葬愛妻大S。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛上月2日因流感併發肺炎在日本病逝，骨灰返台後暫時安置家中，具俊曄勘查數個寶地後，最終選擇金寶山做為愛妻的長眠地，昨天具俊曄捧著骨灰與S家親友們一同在金寶山「玫瑰園」安葬大S，小S低調回應：「謝謝關心，一切順利圓滿。」

大S身後事備受關注，原先傳出要用樹葬方式，但具俊曄不捨愛妻回歸塵土，希望有個獨立空間日後能夠弔唁，最後決定在金寶山的「玫瑰園」安葬，昨由「S媽」黃春梅、具俊曄、小S夫妻及親友們在大雨中送大S最後一程，不過全程未見大S前夫汪小菲；痛失愛妻的具俊曄至今仍深陷悲痛中，他身形消瘦，抱著骨灰罈傷心顫抖啜泣前往安葬地，模樣令人心疼。

大S病逝至今1個多月，小S痛失胞姊向節目請假半年，沉寂多日才在社群上發文感謝大家用不同方式悼念大S；具俊曄數度傳出暴瘦、精神狀態不好，面對親友們關心他低調回應「Need Time（需要時間）」S媽則難忍白髮人送黑髮人的哀傷之情，多次在臉書上公開宣洩悲痛心緒，昨晚發文寫道「一個善良的女人、心！被凌虐10年、想想是什麼感覺？她正得意的訥！人死了又換樣了？」疑似在為大S與汪小菲的10年婚姻抱不平。

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