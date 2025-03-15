林俊傑JJ20首登大巨蛋 全面升級改版

林俊傑將在台北大巨蛋開唱，心情非常期待。（JFJ PRODUCTIONS提供）

預告舞台服裝曲目編舞都變化 粉絲4月2日搶票

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑接棒「周董」周杰倫、「阿妹」張惠妹等華語天王天后，首度登上台北大巨蛋，6月7、8日舉辦「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，他不忘對粉絲預告：「兩年前曾經來看過JJ20演唱會的朋友們，應該會覺得截然不同。」

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「JJ20」首場演唱會在新加坡首演後，如今已完成將近100場的演出，累積數百萬觀眾，相隔2年多他再次回到台灣開唱，更首度攻下台北大巨蛋，立下全新里程碑。

JJ期待表示，「雖然在台北舉辦過幾次專場，但這是第一次在大巨蛋演出，有種既熟悉又陌生的感覺，期待見到好久不見的大家！」

「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」對JJ而言意義非凡，今年是他出道第22年，預告巡演將全面升級改版，包括舞台設計、服裝及歌曲編排等，都會呈現更加震撼的視覺及聽覺體驗。

而演唱會的舞蹈部分，團隊邀請到曾與賈斯汀、克莉絲汀等國際歌手合作的御用編舞師Lyle Beniga重新設計，舞者也來自美國、丹麥、日本等國家。

至於歌迷最關注的台北大巨蛋場次開賣時間，4月1日中午12點星展卡友可享優先購票，4月2日中午12點在KKTIX正式開賣，詳情可見林俊傑官方社群。

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