柳演錫爆涉逃漏稅 被追繳70億韓元 公司指認知不同

柳演錫將在22日來台舉行見面會，與台灣粉絲見面。（瑞田文創提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星柳演錫本月22日將來台舉行粉絲見面會，沒想到昨天傳出他涉嫌逃漏稅，遭到國稅局追討70億韓元（約台幣1.5億元），超越李荷妮的60億韓元，刷新藝人逃漏稅新高。

現年40歲的柳演錫以韓劇《請回答1994》、《機智醫生生活》走紅，去年更以《現在撥打的電話》的白司彥一角，事業再攀顛峰，收穫不少粉絲。

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向來零負評的他，昨天被韓媒披露涉嫌逃漏稅，原來柳演錫設立了Forever娛樂，過去5年都以法人稅申報，不過韓國稅務機關將其視為「個人所得」，而非「法人所得」，雙方認知有所不同。

對於逃漏稅的指控，柳演錫所屬公司King Kong by Starship透露已經申請了「稅前適當審查」，重新計算納稅額度，目前正在等待稅務機關通知，追徵金額有望從70億韓元減少至30億韓元。公司強調，柳演錫一直將遵守公民納稅義務視為首要任務，一切都會按照合法程序進行。

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