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娛樂 最新消息

曾國城失言挺黃子佼 生技品牌開槍切割

曾國城（左）、徐乃麟日前因談論黃子佼復出一事遭炎上。（資料照，記者陳奕全攝）曾國城（左）、徐乃麟日前因談論黃子佼復出一事遭炎上。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕主持人徐乃麟、曾國城日前在媒體前談及對黃子佼復出看法，曾國城脫口表示原本很期待對方復出，而徐乃麟則說「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，隨即引發網友不滿、灌爆臉書，兩人接連道歉表示之後會謹言慎行。

曾國城表示，他當時對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，對此錯誤言論，他深感抱歉，這也讓他了解到，如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，「我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

徐乃麟發文中坦言自己未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿他深感抱歉，「對於網友及社會大眾的批評指教，我都虛心接受而更知今後當謹言慎行。」

兩人雙雙道歉後不少粉絲紛紛送上鼓勵，但仍有部分人認為曾國城與徐乃麟的道歉文通篇未提到「黃子佼」是在避重就輕，而昨由曾國城代言的生技品牌也發出聲明，決定終止與曾國城的代言合約，並陸續更換所有相關廣告與宣傳素材，顯然道歉文還未能完全止血。

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