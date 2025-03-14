金士傑、卜學亮飆戲14年 懷念下戲交心時光

金士傑（右）、卜學亮亦師亦友，攜手合作14年。（果陀劇場提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金士傑、卜學亮合作果陀舞台劇 《最後14堂星期二的課》成為莫逆之交，這段橫跨14年的演出旅程即將走入尾聲， 兩人最懷念的就是「下戲後的交心時光」。

金士傑憶起：「我跟阿亮兩個人在每場戲保持切磋，上場前彼此安靜，演完後喝點小酒聊聊，隔天就能產生新的光芒。」卜學亮最懷念的是：「每次演出結束後無話不談的時光，聊著演出時有沒有讓彼此覺得特別的地方，或者是下一場演出的小調整，目的是讓觀眾看得更愉快，彼此更加貼近人物角色。」

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金士傑、卜學亮劇中在人生課題上，分別寫下句點跟逗點，而戲外兩人同樣與時俯仰，卜學亮年齡從4奔5，金士傑也從6開頭走向7開頭，歲數的增長也伴隨著心理與生理產生變化。

卜學亮表示，他和角色「米奇」有相似的地方，「我的工作也很忙，曾經忙到沒有時間和家人在一起，不過我更喜歡現在的自己。」金士傑則開玩笑自嘲說：「就是年紀大了，不過我自己很喜歡、也很享受演出《最後14堂星期二的課》，尤其年紀大了竟然在心理上也不疲倦。」

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