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「情歌王子」張信哲白色情人節報雙喜-未來式演唱會續航海外 暌違4年暑假有望發片

張信哲白色情人節宣布好消息。（潮水音樂提供）張信哲白色情人節宣布好消息。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是白色情人節，情歌王子張信哲宣布好消息，除了新專輯正如火如荼錄製中，「未來式」世界巡演也將繼續啟航，下半年前往舊金山、拉斯維加斯、紐約、芝加哥、多倫多、倫敦、巴黎、東京、雪梨和墨爾本等城市開唱，期待把「未來式情歌宇宙」唱至世界上每一個角落。

張信哲預告今年推出新專輯，還要啟動海外巡演。（潮水音樂提供）張信哲預告今年推出新專輯，還要啟動海外巡演。（潮水音樂提供）

張信哲暌違4年發片，上一張專輯《就懂了》遠赴瑞典創作營，並與接招天王蓋瑞巴洛、英國詞神提姆萊斯合作，令人記憶深刻。

張信哲透露，這張新專輯也有很多突破性的內容，「不變的是，我依舊秉持對音樂的熱愛，不墨守舒適圈，無時無刻希望激起更多的音樂火花。」

張信哲農曆春節在澳門開唱，曾透露新專輯計畫，滿場歌迷反應熱烈，當時公開表示：「才1首歌就這麼開心啊，還有9首歌目前掛零！」沒想到近期卯起來錄音，希望暑假有機會能發片。

張信哲「未來式」世界巡演已經唱了6年，今年秋天將啟程航向海外，預告未來場次會持續增加，屆時有望選唱新歌。

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