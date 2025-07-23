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南霸天歌王遭爆「秘婚生女」 離婚23年內幕曝光

七郎今舉行發片記者會。（記者胡舜翔攝）七郎今舉行發片記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的台語歌手七郎有「南霸天歌王」的封號，他遭爆秘婚消息，今（23日）舉辦發片記者會，受訪招認已經離婚23年，當年婚禮只有陳雷、高向鵬、方怡萍等圈內摯友到場，就連相識超過40年的張秀卿都沒有受邀。

七郎加盟豪記唱片，並發行新專輯《南國之戀》，與同門師姐張秀卿一起合唱新歌《娘子牽情郎》，張秀卿特地準備了紅內褲當禮物站台，還大膽地把紅內褲掛在他耳朵及脖子上，自豪憑直覺選對了SIZE。

七郎（左）發片，張秀卿站台。（記者胡舜翔攝）七郎（左）發片，張秀卿站台。（記者胡舜翔攝）

七郎鮮少提及感情世界，透露離婚後女兒跟著老婆，但是她每天堅持親自接送上下學，一直照顧到讀完碩士，長達超過20年的接送情，因為他一直覺得自己虧欠女兒。七郎透露，女兒明年將出嫁感到非常欣慰。

七郎曾自爆「百人斬」的驚人情史，今天受訪被問到感情事卻狂打太極，轉頭對好友幽默稱：「張秀卿是我最愛之一，如果你要三婚的話我會考慮。」讓張秀卿當場笑翻，表示要幫忙七郎介紹阿姨當對象。

七郎透露對感情事不著急，「等我在歌壇再拚幾年吧，還是會想找一個老伴，但在感情上我可是有潔癖的，專心一意，我有自己的時間規畫表，不會放棄談感情，只是不是現在，目前我只跟歌唱談感情，新專輯就是我的對象啦。」

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