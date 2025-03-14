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娛樂 最新消息

IU淡定看負評不受打擊 過節習慣送出百份禮物

IU性格樂觀，面對負評並不畏懼。（Netflix提供）IU性格樂觀，面對負評並不畏懼。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU近日上YouTube節目《Salon Drip 2》宣傳新戲《苦盡柑來遇見你》，聊到網路負評，IU樂觀表示不太容易受到打擊，主持人張度練追問，難道沒遇過覺得最荒唐的抨擊嗎？IU尷尬笑說「有人說我不是韓國人」，覺得荒謬至極。

IU解釋「就算被說長得不好看，說我唱歌、演技不佳都沒關係」，大方表示這些都算不上是惡評，只是若惡意捏造完全沒做過、非事實的事，這就無法忍受了。

網傳IU兒時打過人，讓她笑說「唯一打過的人只有我弟弟」，透露會和他狂講垃圾話，時常開玩笑，看得出姊弟倆感情要好，IU甚至還對弟弟說：「要好好孝順爸媽，到時他們離開後，就是你要繼承遺產。」對生死話題毫不避諱。

圈內形象良好的IU，向來有「人美心善」的美名，主持人問她「聽說每逢過年、中秋節都會送100份禮物給身邊的人嗎？」IU坦言這習慣「從小就開始了，至少維持了10幾年」，笑稱會依照每個人的喜好準備不同的禮物，有些人送肉、有人愛吃蔬菜，大家喜好都不同。

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