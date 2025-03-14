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胡瓜揪林襄滑冰像復健 單人空中瑜伽玩成4人運動

胡瓜揪林襄滑冰像復健 單人空中瑜伽玩成4人運動胡瓜（中）與林襄（左）、芷霖去溜冰，自嘲像在復健。
（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營Youtube頻道《下面一位》最新一集與啦啦隊女孩林襄、芷霖進行約會，3人到溜冰場體驗滑冰，不過胡瓜穿上輔助器緩慢滑行自虧像復健；體驗空中瑜伽時胡瓜做暖身動作頻頻露出猙獰表情，直呼運動量堪比錄了四場《綜藝大集合》。

胡瓜（左）與林襄體驗空中瑜珈。（下面一位提供）胡瓜（左）與林襄體驗空中瑜珈。（下面一位提供）

胡瓜原本還開心要與「年輕妹仔」林襄、芷霖出遊，沒想到許久沒有滑冰的胡瓜，滑行過程像老先生過馬路，雖然過程難免重心不穩，但學習力極高的胡瓜在幾番調整後，挑戰直線滑行與S型滑都相當成功，還在終點帥氣的轉身對鏡頭比出勝利姿勢，讓林襄和芷霖佩服不已。

緊接著3人還去體驗空中瑜伽，不同於平常就有在練的林襄和芷霖，上了年紀的胡瓜執行動作有些吃力，出動教練和林襄、芷霖共同協助，單人運動變成四人運動，讓胡瓜筋疲力盡也哭笑不得，胡瓜更忍不住直呼：「很難得的體驗，（她們）當啦啦隊真的不容易。」

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