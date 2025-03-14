王大陸現身北車不發一言 高齡新兵上成功嶺受訓

王大陸昨頭戴毛帽現身台北車站。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎、黃旭磊／台北、台中報導〕近來風波不斷的33歲藝人王大陸，昨正式入伍服兵役，前往台中成功嶺接受一般替代役263梯的21天基礎訓練，昨天上午9點左右他戴著深藍色毛帽現身台北車站，現場一度混亂，他面對記者提問不發一語，之後在現場媒體及民眾的包圍下，和其他役男一同南下，將展開他的軍旅生活。

王大陸昨頭戴毛帽現身台北車站，被媒體及民眾包圍，過程不發一語。（記者胡舜翔攝）

王大陸先前因檢方因追查詐騙案，意外被揪出逃兵事宜，沒想到之後查驗手機又被發現涉及教唆傷害的影片證據，形象一落千丈。原先以為涉及刑案會影響入伍時間，但目前相關案件仍在偵辦中，他也先行履行國民義務，終於成為高齡新兵。

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戴著毛帽的王大陸，因入伍專車車廂空調故障，在台鐵月台苦等20分鐘。（記者胡舜翔攝）

入伍專車車廂空調故障 役男苦等20分鐘

王大陸在入伍專車上端坐，準備出行到台中。（記者陳奕全攝）

在台北順利報到後，王大陸和其他役男搭乘台鐵6807次入伍專車前往台中，沒想到出發前又發生空調故障，讓他和其他役男在月台苦等20分鐘才上車，而列車經過兩小時多車程，於中午12點39分抵達台鐵新烏日站。

王大陸昨抵達台中後，露出大平頭依舊不發一語。（記者黃旭磊攝）

王大陸現身台中後脫掉深藍色毛帽露出平頭，經過大廳廣場時仍受到大批媒體包圍，役政司替代役訓練中心派專人引導，他仍表情嚴肅未發一語，隨即下樓搭遊覽車前往成功嶺，當時雨勢正大，大批媒體在正門守候，車子於下午1點10分左右從成功嶺3號門（學田路）側門進入營區。

入營受訓21天 將與同梯正常作息操課

台鐵表示，入伍專車客車廂空調故障查修，迴送至汐止站導致列車延誤，有粉絲不捨偶像在月台苦等20分鐘才上車，還說是王大陸「氣場太強」才讓列車延誤，而22歲同梯役男稱最想對王大陸說「滿滿的大平台」，在台中看到「滿滿的大平頭」有點不適應。

役政司替代役訓練中心表示，藝人王大陸即日起進行一般替代役263梯基礎訓練，入營報到後受訓21天、役期1年，王大陸沒有特殊禮遇，將與同梯學員一起正常作息、操課。

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