晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸現身北車不發一言 高齡新兵上成功嶺受訓

王大陸昨頭戴毛帽現身台北車站。（記者胡舜翔攝）王大陸昨頭戴毛帽現身台北車站。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎、黃旭磊／台北、台中報導〕近來風波不斷的33歲藝人王大陸，昨正式入伍服兵役，前往台中成功嶺接受一般替代役263梯的21天基礎訓練，昨天上午9點左右他戴著深藍色毛帽現身台北車站，現場一度混亂，他面對記者提問不發一語，之後在現場媒體及民眾的包圍下，和其他役男一同南下，將展開他的軍旅生活。

王大陸昨頭戴毛帽現身台北車站，被媒體及民眾包圍，過程不發一語。（記者胡舜翔攝）王大陸昨頭戴毛帽現身台北車站，被媒體及民眾包圍，過程不發一語。（記者胡舜翔攝）

王大陸先前因檢方因追查詐騙案，意外被揪出逃兵事宜，沒想到之後查驗手機又被發現涉及教唆傷害的影片證據，形象一落千丈。原先以為涉及刑案會影響入伍時間，但目前相關案件仍在偵辦中，他也先行履行國民義務，終於成為高齡新兵。

戴著毛帽的王大陸，因入伍專車車廂空調故障，在台鐵月台苦等20分鐘。（記者胡舜翔攝）戴著毛帽的王大陸，因入伍專車車廂空調故障，在台鐵月台苦等20分鐘。（記者胡舜翔攝）

入伍專車車廂空調故障 役男苦等20分鐘

王大陸在入伍專車上端坐，準備出行到台中。（記者陳奕全攝）王大陸在入伍專車上端坐，準備出行到台中。（記者陳奕全攝）

在台北順利報到後，王大陸和其他役男搭乘台鐵6807次入伍專車前往台中，沒想到出發前又發生空調故障，讓他和其他役男在月台苦等20分鐘才上車，而列車經過兩小時多車程，於中午12點39分抵達台鐵新烏日站。

王大陸昨抵達台中後，露出大平頭依舊不發一語。（記者黃旭磊攝）王大陸昨抵達台中後，露出大平頭依舊不發一語。（記者黃旭磊攝）

王大陸現身台中後脫掉深藍色毛帽露出平頭，經過大廳廣場時仍受到大批媒體包圍，役政司替代役訓練中心派專人引導，他仍表情嚴肅未發一語，隨即下樓搭遊覽車前往成功嶺，當時雨勢正大，大批媒體在正門守候，車子於下午1點10分左右從成功嶺3號門（學田路）側門進入營區。

入營受訓21天 將與同梯正常作息操課

台鐵表示，入伍專車客車廂空調故障查修，迴送至汐止站導致列車延誤，有粉絲不捨偶像在月台苦等20分鐘才上車，還說是王大陸「氣場太強」才讓列車延誤，而22歲同梯役男稱最想對王大陸說「滿滿的大平台」，在台中看到「滿滿的大平頭」有點不適應。

役政司替代役訓練中心表示，藝人王大陸即日起進行一般替代役263梯基礎訓練，入營報到後受訓21天、役期1年，王大陸沒有特殊禮遇，將與同梯學員一起正常作息、操課。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中