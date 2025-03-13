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《那頭鵝》催票 詹懷雲被拱破億就半裸

《命中註定那頭鵝》即將上映，詹懷雲（左）和林奕嵐希望影迷多支持。（記者潘少棠攝）《命中註定那頭鵝》即將上映，詹懷雲（左）和林奕嵐希望影迷多支持。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》昨晚首映，導演楊宥瑜率領男女主角詹懷雲、林奕嵐，主要演員納豆、陽靚等人一同出席，導演透露票房破5000萬有準備安排粉絲一起去釣蝦場互動，詹懷雲當場被拱破億就半裸抹油，納豆幫腔：「先答應了啦！」更加碼說：「破億他露上半身，我露下半身啦！」

納豆（左）和陽靚在《命中註定那頭鵝》配對，首映會上大方合體比愛心。（記者潘少棠攝）納豆（左）和陽靚在《命中註定那頭鵝》配對，首映會上大方合體比愛心。（記者潘少棠攝）

片中林奕嵐飾演的「月鵝」為了追求愛情與夢想勇往直前，演員們提到為了夢想做過最勇敢的決定，異口同聲表示「踏入演藝圈」。詹懷雲說：「做演員很好玩也很辛苦，可以體驗不同人的人生，打擊肯定是有的，但沒關係，都會過去的。」

林奕嵐說：「我覺得自己進入演藝圈就滿勇敢的，堅持下去也算勇敢吧，跟月鵝的執著滿像的。」曾獲台北電影獎影后的陽靚也說：「演員是很自虐的行業，敢當演員的人都很勇敢，所以我回頭看自己，目前最勇敢的事情就是這一個。」

昨晚也是納豆登記結婚後首度公開露面，提到身體狀況，他坦言一切都很好，也很期待多接一點戲，他說不怕工時太長身體無法負荷，更笑回：「身體狀況還行呀！我《食尚玩家》都開始拍了，沒問題的！」

納豆也透露，婚後因為本來就和太太在一起很久了，覺得沒什麼特別不同，明天白色情人節也沒有特別準備，導演楊宥瑜聽了趕緊打片「白色情人節就是要看《命中註定那頭鵝》！」他當場表示「我老婆一定會看！」《命中註定那頭鵝》明天在台上映。

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