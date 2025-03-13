忒修斯組團10年 笑爆團員換過48人

忒修斯組團10年，吉他手翔煜（左）和主唱小正預計暑假推出台語專輯。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕玩團不容易，「Theseus 忒修斯」組團10年團員來來去去，居然換過48位團員，最後只有主唱小正跟吉他手翔煜留下來變成雙人民謠組合，雖然團員一一離去，但小正和翔煜都很感謝離開的團員成了忒修斯的最佳後援，每次忒修斯有表演團員都會到場支持。

吉他手翔煜和主唱小正日前上網路節目《如虹音樂會》分享他們玩音樂的甘苦，兩人都不是忒修斯的創團團員，卻一直留在忒修斯，就是因為對音樂滿懷夢想，主唱小正甚至為了專心做音樂，收掉了牛肉麵店，不過兩個人都很開心曾經在小正家開的牛肉麵店辦過歌友會，小正更難忘邊煮麵邊唱歌的感覺，直呼：「真的很忙！」

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忒修斯今年初才推出單曲《廢棄清理》，預計今年暑假推出一張台語專輯，負責創作的翔煜選擇寫台語，讓不會講台語的小正飽受挑戰，不過翔煜的挑戰也很大，因為寫完歌，還要負責教小正唱，後來乾脆一起加入合唱，他笑稱邊彈邊唱的壓力很大，所以他都唱比較簡單的部份。

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