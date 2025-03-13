晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

忒修斯組團10年 笑爆團員換過48人

忒修斯組團10年，吉他手翔煜（左）和主唱小正預計暑假推出台語專輯。（記者胡如虹攝）忒修斯組團10年，吉他手翔煜（左）和主唱小正預計暑假推出台語專輯。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕玩團不容易，「Theseus 忒修斯」組團10年團員來來去去，居然換過48位團員，最後只有主唱小正跟吉他手翔煜留下來變成雙人民謠組合，雖然團員一一離去，但小正和翔煜都很感謝離開的團員成了忒修斯的最佳後援，每次忒修斯有表演團員都會到場支持。

吉他手翔煜和主唱小正日前上網路節目《如虹音樂會》分享他們玩音樂的甘苦，兩人都不是忒修斯的創團團員，卻一直留在忒修斯，就是因為對音樂滿懷夢想，主唱小正甚至為了專心做音樂，收掉了牛肉麵店，不過兩個人都很開心曾經在小正家開的牛肉麵店辦過歌友會，小正更難忘邊煮麵邊唱歌的感覺，直呼：「真的很忙！」

忒修斯今年初才推出單曲《廢棄清理》，預計今年暑假推出一張台語專輯，負責創作的翔煜選擇寫台語，讓不會講台語的小正飽受挑戰，不過翔煜的挑戰也很大，因為寫完歌，還要負責教小正唱，後來乾脆一起加入合唱，他笑稱邊彈邊唱的壓力很大，所以他都唱比較簡單的部份。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中