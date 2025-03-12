王大陸確定13日入伍 服替代役1年

王大陸（圖，資料照、記者羅沛德攝）3月13日將會到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。

〔記者陳建志／台中報導〕王大陸為逃避兵役，涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷遭拘提送辦，檢方偵辦時查扣手機，還查出涉嫌教唆打司機的案外案。雖然官司纏身，他仍要入伍當兵；役政司替代役訓練中心昨天證實，王大陸為「一般替代役263梯」，3月13日要到成功嶺入營報到，沒有特殊禮遇。

王大陸3月13日將會到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（記者陳建志攝）

王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，被依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦，以15萬元交保；沒想到又被檢方查出，王大陸涉嫌教唆富二代友人游翔閔，找黑道動手教訓UBER連姓司機的案外案，訊後以500萬元交保。

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雖然涉及兩案件交保中，不過王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲。役政司替代役訓練中心昨天證實，王大陸為「一般替代役263梯」，須在3月13日到成功嶺入營報到，服替代役1年，並強調，王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。

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