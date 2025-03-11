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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）陳儀瑾歌頌《阿母的肩胛頭》 觸動金曲製作人 46歲唱進歌壇

（胡如虹和她的藝人朋友們）陳儀瑾歌頌《阿母的肩胛頭》 觸動金曲製作人 46歲唱進歌壇陳儀瑾從來沒有想過有一天會出片變成歌手。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹

歌壇新人陳儀瑾從來沒有想過要當歌手，卻因為想送一首歌給媽媽，她的一份孝心竟然讓她成了發片歌手。

陳儀瑾是金曲製作人洪敬堯的愛徒，46歲才出道當歌手，談起變成洪敬堯旗下的歌手，陳儀瑾說她想都沒有想過會有這麼好的事，洪敬堯則認為是疫情帶來的緣分。

★遺傳媽媽愛唱歌 拜師洪敬堯出道

洪敬堯曾擔任很多歌手演唱會的音樂總監，也常上歌唱節目當評審，因為疫情那幾年海外的音樂工作暫停，他難得不用經常飛出國，陳儀瑾就在這個時候找他學唱歌。

陳儀瑾46歲才出道當歌手，歌聲被金曲製作人洪敬堯認證很成熟、很獨特。（記者潘少棠攝）陳儀瑾46歲才出道當歌手，歌聲被金曲製作人洪敬堯認證很成熟、很獨特。（記者潘少棠攝）

能找到洪敬堯當老師，陳儀瑾特別感謝媽媽曾玉葉，她說媽媽年輕時就很愛唱歌，她遺傳媽媽愛唱歌，常在家人和長輩面前唱歌，以前家裡開製鞋工廠，她也會唱歌跟員工同樂。因為媽媽有很多藝人朋友，幾年前認識洪敬堯，才有機會請阿堯老師教她跟姊姊唱歌。

陳儀瑾學了唱歌之後，想送一首歌給媽媽當生日禮物，請阿堯老師幫媽媽寫了《阿母的肩胛頭》，沒想到洪敬堯聽了她唱的新歌之後，很少寫歌的他，卻欲罷不能的幫陳儀瑾寫了很多首歌，不但幫她出台語專輯，還跟她合唱了4首歌。

★善變老師聰明學生 玩音樂超合拍

難得看洪敬堯簽新人，讓我很好奇陳儀瑾有什麼特質打動他。洪敬堯說他希望學生要有心，而且是聰明的，不要笨的，因為他沒有耐性。他剛說自己沒有耐性，一旁的陳儀瑾聽了很訝異的說：「老師沒有耐性嗎？我一直跟人家說老師很有耐性耶！」洪敬堯很認真的接道：「那是因為妳很聰明，不然怎麼受得了我這樣改來改去。」

愛玩音樂的洪敬堯承認自己寫歌會一直改來改去，一直在變化。他有時候會只改一點小地方，再看陳儀瑾有沒有注意到，他說爸爸洪一峰以前寫歌就很注重小地方，他這方面可能是受爸爸洪一峰的影響。

陳儀瑾猛點頭，表示老師連進錄音室的前一天還說：「明天要錄音了，我們今天再來改一下喔！」因為音都不一樣了，她只好半夜練歌。

（胡如虹和她的藝人朋友們）陳儀瑾歌頌《阿母的肩胛頭》 觸動金曲製作人 46歲唱進歌壇洪敬堯（右）和愛徒陳儀瑾合作《攏是愛》專輯，玩音樂玩得很開心。（記者潘少棠攝）

★《攏是愛》充滿巧思 回味經典台語歌

果然是個聰明又用心的學生，難怪洪敬堯願意跟她一起玩音樂，曾經6度入圍金曲獎最佳編曲的洪敬堯，最擅長的就是編曲，所以陳儀瑾這張《攏是愛》台語專輯的編曲很豐富，第一首快歌《慢慢共你Fade Out》加入歌仔戲的編曲就讓人驚艷；《攏是愛》的歌詞則是充滿巧思，把很多台語歌名放進歌詞中，從「茫茫到深更」、「相思雨」、「情字這條路」、「海海人生」、「悲情城市」、「半醉半清醒」…讓人在聽歌的同時也忍不住回味這些經典的台語歌。

陳儀瑾說她剛拿到歌詞就跟阿堯老師說，歌詞感覺有不少多台語歌在裡面，洪敬堯很開心的說：「妳有發現喔！」能夠成為阿堯老師的學生，還能唱到阿堯老師的作品，她直呼自己真的很幸運，透露老公比她更崇拜阿堯老師，每次阿堯老師彈琴，老公在一旁用愛慕崇拜的眼神看著阿堯老師時，她都覺得老公的眼睛裡全是愛心，忍不住開玩笑跟師母說：「妳小心我老公，他才是你們婚姻的小三！」

從一首《阿母的肩胛頭》變成一張《攏是愛》專輯，洪敬堯跟陳儀瑾師徒兩人以愛為出發點，玩音樂玩得很認真，也很盡興！

歌聲裡有愛，有故事，自然動人。

胡如虹（右）和她的藝人朋友陳儀瑾。（記者潘少棠攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友陳儀瑾。（記者潘少棠攝）

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