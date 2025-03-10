JAY B開唱汗濕舞台 曬腹肌台粉認可性感

JAY B帶來超過20首歌曲，展現既性感又充滿活力的多樣魅力。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團GOT7隊長JAY B昨天在台北國際會議中心開唱，他強調自己一直以來都很熱情唱跳，但身體年齡無法騙人，因此很努力在鍛鍊體力，希望與大家累積更多美好的回憶。不過JAY B抱怨粉絲歡呼聲不夠大，一度丟下麥克風，更作勢離場，笑翻眾人。

JAY B自認身材管理嚴格。（記者王文麟攝）

JAY B帶來《B.T.W》、《FAME》、《Livin’》及《The Way We Are》等超過20首歌曲，跳得滿身是汗，現場尖叫聲震耳欲聾，JAY B笑說：「果然台灣粉絲是認可我的性感的吧！」台粉更要他曬出好身材，讓JAY B嚇得急喊「沒有要給看」。

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雖聲稱「惜肉如金」，不過JAY B在演唱《In to you》時，竟換穿超性感服裝，腰部挖空小曬腹肌，還與女舞者貼身熱舞，氣氛十分火熱。JAY B表示，自從知道要穿露腰的服裝之後，就很努力在練「側腹」，「反正我就是要對你們說，我（身材）管理的很好！我不會相信你們說『什麼樣子都喜歡』的謊言！」對自己外表嚴格把關。

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