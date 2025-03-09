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娛樂 最新消息

幻藍小熊征服韓國3大打歌舞台 aespa名師加持洗腦神曲

幻藍小熊回歸歌壇，采甄（後排左起順時針）、毓、XXIN、媛媛、Nico與Ayeon到韓國電視台打歌。（天空娛樂提供）幻藍小熊回歸歌壇，采甄（後排左起順時針）、毓、XXIN、媛媛、Nico與Ayeon到韓國電視台打歌。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊回歸歌壇，新歌《ACT LIKE THAT》MV上架一天就超過276萬點擊，人氣持續看漲，本週更登上韓國三大電視台打歌宣傳；這首新歌的舞蹈邀來曾與夯團aespa合作的舞蹈老師RENAN編舞，超難舞步讓成員練到叫苦連天，狂喊「腿快斷」、「身體不是自己的」。

魔性方塊舞1天吸276萬點閱

《ACT LIKE THAT》的「方塊手勢舞」搭配洗腦旋律，讓粉絲愈看愈「中毒」，媛媛傳授12字訣，就是「雙手放胸前，上下左右畫方形」，希望讓粉絲記住舞步。

媛媛談到，「這個方形代表GENBLUE在世界舞台之中，並成為主角擁有閃耀的瞬間。期待大家可以跟我們一起舞蹈Challenge。」

幻藍小熊在拍攝MV時卯起來快跳，Nico忍不住苦笑說：「每跳完一遍我們都相互打氣說這是最後一遍，真的是靠腎上腺素撐下去！」

幻藍小熊在韓國拍攝時遇到初雪，大家看到雪時瞬間「回血」，不顧身體疲累及零下5度的低溫，開心跑到戶外賞雪，直呼是好兆頭，隊長XXIN更許願，希望MV能突破千萬點閱，有懼高症的她放話：「如果MV破3千萬，就帶著歌迷一起去坐大怒神！」

正在韓國宣傳新歌的幻藍小熊，這次造型再次升級，其中毓以一頭亮眼的金色亮髮登場，被團員公認是「造型第一美」，而一頭飄逸直髮的媛媛則被歌迷稱讚是「電眼美女」。

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