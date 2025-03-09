（新片搶鮮看）羅勃派汀森被複製17次 最慘社畜《米奇》死不完

羅勃派汀森形容《米奇17號》在某種程度上像一部科幻鬧劇。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

韓國金獎名導奉俊昊繼2019年大獲成功、勇奪奧斯卡的驚悚片《寄生上流》後，相隔近6年推出的突破性新作《米奇17號》已在台上映。英國男神羅勃派汀森飾演出乎意料的「英雄」米奇，為了完成僱主的要求、替大家率先體驗殖民星球是否能夠居住，他必須不斷經歷死亡，才能換取眾人的生存機會。

★躲高利貸逃到外太空 白老鼠米奇工作到死

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聽起來好像很偉大？其實故事是這樣的，派汀森飾演的米奇在地球欠了債，高利貸業者放話無論到天涯海角都能找到他，在見到了其他欠債者的下場後，米奇乾脆逃到比天涯海角更遠，直接移居外太空，而最快速的方式就是成為所謂「可消耗」員工。

羅勃派汀森在《米奇17號》只要一掛掉，就會立刻被複製一個新版本出來。（達志影像）

這讓米奇成為了各種實驗的白老鼠，當抵達未知星球，想知道空氣有沒有毒，派米奇去大吸特吸就對了，吸完不幸身亡，立刻再複製一個擁有他記憶的米奇出來，用各種抗體嘗試到成功就好，反正他「死活都要拯救人類」。但萬一他沒死透，下一個新版本的他就被複製出來，會是怎樣？沒錯，片中第17號的他就這樣遇上了第18號的自己，因此發生混亂卻又可歌可泣的驚人效應。

羅勃派汀森（左二）和導演奉俊昊（右）合作《米奇17號》，直說劇本充滿導演的獨特幽默感。（華納兄弟提供）

★是科幻片是喜劇片 是充滿人性的故事

雖然被形容得很瘋狂，不過別擔心，《米奇17號》依舊帶有奉俊昊標誌性的「貧富階層」，身為死不足惜的可消耗員工，米奇自然在最底層，而由「浩克」馬克魯法洛飾演的無良政客兼公司大頭，以及飾演他老婆的東妮克莉蒂自然是頂層象徵，片中毫不掩飾、用略帶戲謔方式呈現一些應該殘酷的行為，就連派汀森都說︰「這個故事在某種程度上又像一部科幻鬧劇！」

而在導演奉俊昊的想法中，更將《米奇17號》視為一段愛情故事，直言「這些漂泊無依的人們是如何找到彼此、建立親密關係，是這個故事非常重要的主題。」他形容該片不僅是一部科幻片，同時也是一部喜劇片，更是一個充滿人性的故事。

羅勃派汀森在《米奇17號》有不少分飾兩角同時現身的戲。（達志影像）

派汀森則說第一次讀完劇本就感受到極具特色的幽默感，「有很多部分你乍看之下會覺得『這些元素要怎麼搭在一起？』而且有些部分感覺就像是一種挑戰。」他說這是那種很久沒讀過、甚至可能這輩子都不會再遇到類似的劇本，「米奇就是一個『完全不認為自己是英雄』的英雄角色，但就像奉俊昊作品中常有的主題，沒有任何事物是表面上看起來的那樣。」喊話要大家親自體驗才能參透。

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