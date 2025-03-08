晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女神卡卡《狂亂》回歸 在愛中找到平靜 寫歌甜謝未婚夫

女神卡卡全新專輯《狂亂》回歸早期眾多粉絲最愛的流行曲風。（環球音樂提供）女神卡卡全新專輯《狂亂》回歸早期眾多粉絲最愛的流行曲風。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后女神卡卡回歸早期許多粉絲最愛的流行曲風，推出全新專輯《狂亂》，靈感源自卡卡直面回歸流行音樂的恐懼。她透露專輯中承載了她對音樂的熱愛，更感性表示未婚夫麥可波蘭斯基是鼓勵她回歸流行音樂的動力。

女神卡卡（左）的CEO未婚夫麥可波蘭斯基是鼓勵她回歸流行音樂的動力，專輯中還特別創作歌曲獻給他。（美聯社）女神卡卡（左）的CEO未婚夫麥可波蘭斯基是鼓勵她回歸流行音樂的動力，專輯中還特別創作歌曲獻給他。（美聯社）

卡卡形容：「當我面對我人生中所有的狂亂，我的解答是『我在愛中找到平靜』。」她將專輯創作過程比喻成「像重新拼湊一面破碎的鏡子」，更解釋：「即便無法將碎片完美復原，你仍然能以全新的方式創造出一種美麗而完整的事物。」

這次專輯中卡卡也以一曲《Blade of Grass》做為獻給麥可的感謝信，該曲靈感源自於麥可曾在後院問卡卡希望以什麼方式被求婚，她甜蜜回憶：「我說：『就從後院摘一片草葉，纏繞在我的手指上，這樣我就會很開心了！』我還記得他當時的表情和後院的草，想著他應該要用後院正中央最長的草來求婚。」《狂亂》已於數位平台上線，實體專輯預計3月21日正式發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中