女神卡卡《狂亂》回歸 在愛中找到平靜 寫歌甜謝未婚夫

女神卡卡全新專輯《狂亂》回歸早期眾多粉絲最愛的流行曲風。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后女神卡卡回歸早期許多粉絲最愛的流行曲風，推出全新專輯《狂亂》，靈感源自卡卡直面回歸流行音樂的恐懼。她透露專輯中承載了她對音樂的熱愛，更感性表示未婚夫麥可波蘭斯基是鼓勵她回歸流行音樂的動力。

女神卡卡（左）的CEO未婚夫麥可波蘭斯基是鼓勵她回歸流行音樂的動力，專輯中還特別創作歌曲獻給他。（美聯社）

卡卡形容：「當我面對我人生中所有的狂亂，我的解答是『我在愛中找到平靜』。」她將專輯創作過程比喻成「像重新拼湊一面破碎的鏡子」，更解釋：「即便無法將碎片完美復原，你仍然能以全新的方式創造出一種美麗而完整的事物。」

請繼續往下閱讀...

這次專輯中卡卡也以一曲《Blade of Grass》做為獻給麥可的感謝信，該曲靈感源自於麥可曾在後院問卡卡希望以什麼方式被求婚，她甜蜜回憶：「我說：『就從後院摘一片草葉，纏繞在我的手指上，這樣我就會很開心了！』我還記得他當時的表情和後院的草，想著他應該要用後院正中央最長的草來求婚。」《狂亂》已於數位平台上線，實體專輯預計3月21日正式發行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法