〈人物專訪〉鍾承翰戲外緣深忘記吻過安心亞

鍾承翰（圖）為了角色，在片場總是偷偷觀察導演李岳峰。（記者王文麟攝）

火車來去化身副導演 套上李岳峰濾鏡

鍾承翰（右）2011年演出安心亞的MV，兩人模樣都很青澀。（翻攝自YouTube）

記者蕭方綺／專訪

鍾承翰（右）在《火車來去》飾演副導演，找安心亞（左）客串演出。（公視台語台提供）

鍾承翰和安心亞合作台語劇《火車來去》，劇中是青梅竹馬，相隔12年未見感情依舊很好，戲外的兩人也很有緣份，除了三度合作戲劇之外，鍾承翰第一次當MV男主角體驗也是給了安心亞，原來他們2011年在《我可以很勇敢》就有吻戲，只是這記憶去年才被提醒，還被她虧：「你竟然忘記？」

導演李岳峰。（記者王文麟攝）

鍾承翰在《火車來去》飾演北上打拚的副導演，回家鄉拍戲時，安心亞二話不說，自願當臨演。鍾承翰為了角色，拍戲時總默默觀察導演李岳峰的一舉一動，但他無奈吐槽：「偏偏李導沒什麼變化，總面無表情，只會說『賀啦、賀啦』。」後來他透過聊天，一點一滴挖出李岳峰過往從南部小孩到台北，一路到當導演的經歷。

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他說李岳峰在高雄是演員柯俊雄的鄰居，北上找工作，柯俊雄的劇組恰巧缺副導演，就問他「要不要來玩一下」，沒想到一玩就拍出興趣，至今78歲還在當導演。鍾承翰聽完這故事，立刻把角色套上「李岳峰濾鏡」，認為自己角色就是導演年輕時的翻版。

他還笑指李岳峰過去是「混西門町」，因此很在意鍾承翰戲服是不是「蝦趴」，要通過他審核才能過關，尤其是劇中牛仔外套造型是他最在意的部分，連安心亞都吃味：「為什麼你的衣服是全劇最好看的？」

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