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娛樂 最新消息

王大陸裝病逃兵教唆打人韓媒狠酸台灣初戀墮落

王大陸因演出《我的少女時代》在韓國受到歡迎，韓媒哀嘆台灣初戀的墮落。（華聯國際提供）王大陸因演出《我的少女時代》在韓國受到歡迎，韓媒哀嘆台灣初戀的墮落。（華聯國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕王大陸先是逃兵，如今又涉嫌教唆友人毆打運將，形象一落千丈，近年在中國發展的他，目前尚有5部待播作品，若是被列為「劣跡藝人」，電影、戲劇恐將受到影響。

李康生（右二）今年2月在臉書透露，王大陸（左）邀請《腹喜》夥伴一起吃火鍋，電影目前已進入後期。（翻攝自李康生臉書）李康生（右二）今年2月在臉書透露，王大陸（左）邀請《腹喜》夥伴一起吃火鍋，電影目前已進入後期。（翻攝自李康生臉書）

王大陸2015年因演出《我的少女時代》走紅，他飾演的「徐太宇」一角形象叛逆，如今王大陸出事，網友挖出宋芸樺飾演的林真心形容徐太宇「傳聞他打架、械鬥、逃家、吸毒，殺過人、縱過火，惡名遠播到整區高中聯合拒收」，屈中恆在片中也嗆他「做人要有羞恥心，不要以為偷雞摸狗，幹了不要臉的事情，不會被發現」，一字一句被網友嘲諷根本是「神預言」。

當年憑藉著《我的少女時代》，王大陸紅遍韓國成為台灣代表性明星，電影上映距今10年，韓國各大媒體依然以「台灣初戀」報導王大陸逃兵又教唆痛扁運將的事件，甚至狠酸他墮落、墜入深淵，更直指他與韓國淫魔勝利交好，連韓媒都毫不留情。

王大陸前途茫茫，據悉他還有5部待播作品恐受影響，包含中國劇集《信·條》、《吉屋》及《在不安的世界安靜地活》，電影則有《無法饒恕》、《腹喜》，王大陸今年1月前往香港與影帝林家棟、林保怡一同拍攝《無法饒恕》，《腹喜》則在去年底開拍，金馬影帝李康生今年2月還在臉書開心分享，王大陸邀請他一起吃涮涮鍋的畫面，透露電影已經殺青。

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