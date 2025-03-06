影帝張震理平頭送別摯愛母親

張震妻子莊雯如（左起）、林利霏、張翰及張震在母親告別式上向前來參加告別式的親友們致意。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬影帝張震、張翰的母親趙欣然在今年2月病逝，享壽80歲，昨天告別式圓滿結束後，張震、張翰及愛妻林利霏特別走到會場外以三鞠躬致謝，表示「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好，謝謝辛苦了！」

張翰偕愛妻林利霏三鞠躬致謝 前夫張國柱奉花弔唁

趙欣然告別式昨上午舉行，遺照上戴著黑框眼鏡、白色T恤，就如她生前的職業「體育老師」般相當有活力。張震頂著平頭，與哥哥張翰一大早就現身打點告別式，張翰的妻子林利霏先前傳出罹患大腸癌，昨天仍出席送婆婆最後一程，還不時擦拭眼淚，表情十分哀戚。

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張翰、張震兄弟在演藝圈工作多年，人緣甚好，奉花芳名錄上眾星雲集，包括梁朝偉、劉嘉玲夫婦、馮德倫、舒淇夫婦、張鈞甯、許光漢等等，就連韓國影帝鄭雨盛都在列。而趙欣然的演員前夫張國柱則是送上兩座花籃，寫上「欣登彼岸，桃李滿園」送別前妻。

趙欣然前夫張國柱送上花籃表達對前妻的哀思。（記者胡舜翔攝）

現場同樣眾星雲集，喜翔、路嘉怡、黃大煒及導演易智言皆到場，易智言、路嘉怡異口同聲稱張媽媽充滿活力，與長輩、晚輩沒有隔閡。喜翔則是因為與張國柱、張翰及張震父子3人都有交情，昨天特別到場悼念。

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