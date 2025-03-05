ØZI邀鶴與Gummy B即興創作 激盪火花改不停

ØZI（中）將在北流開唱，攜手鶴（左）、Gummy B推出新歌。（奧曼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕ØZI攜手鶴The Crane、Gummy B推出新歌《FINAL FINAL FINAL》，這首歌探討完美主義在日常生活中的微妙拉扯，ØZI說：「我覺得他們的風格跟這個beat很搭，就想說一起jam看看能擦出什麼火花，結果這首歌就這樣自然成型了。」

ØZI邀請The Crane、Gummy B到家裡一起即興創作，他透露：「我們做音樂時，總是存下無數版本，『Final』之後還有『Final Final』，甚至『Final Final Final』，直到最後一刻還在改。」笑認3人皆是完美主義者，對作品總有著無盡的優化渴望。

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ØZI相隔兩年開唱，3月22日將在北流舉辦「SWIRL 漩・渦」演唱會，他期待地說：「每次演唱會都像是我某個階段的記錄，自從2023年的演唱會以來，我累積了很多新歌，也在音樂與個人層面有了更多體悟。這次，大家會看到一個更成熟、更進化的我。」購票可洽寬宏藝術。

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