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許富凱母親節讚聲拾歌 男女有別誠意滿滿

許富凱母親節讚聲拾歌 男女有別誠意滿滿許富凱母親節檔期將舉辦兩場「拾歌Plus」2025讚聲演唱會。
（何樂音樂X寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱拋喜訊，宣布5月10日、11日將在Legacy舉辦「拾歌Plus」2025讚聲演唱會，有趣的是，這兩場演出「男女有別」，週六場主題為「查某人的心」、周日場為「男子漢的味」，他要準備完全不同的內容，誠意滿滿。

許富凱唱過台北小巨蛋、高雄巨蛋、高流等場館，但站上Legacy舞台卻是「處男秀」，他難掩興奮：「因為這個場地，台上跟台下距離很近，相信當這些經典歌出來時，可以看到台下每個人眼神流露出屬於他們自己的人生故事。」近來更是積極鍛煉體態，不僅勤於健身運動、飲食上也忌口控管，據了解目前體重來到64公斤，顯得更為輕盈。

構思歌單燒腦，是否能先透露一些聞香？許富凱堅定地說：「不能透露也不必透露，因為幾乎所有歌，前奏一下或第一句一唱出來，無論你多久沒聽，絕對能一字不漏，倒背如流的唱完整首。」 門票將於9日中午12點在寬宏售票系統以及萊爾富、OK便利超商開賣。

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