學測放榜考生應援 《夜校女生》票房衝高

台片《夜校女生》在學測放榜後上映引起共鳴，也帶動電影創下好票房。（興揚電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《夜校女生》在228連假引起熱烈迴響，全台上映5天票房突破台幣600萬，由於今年學測成績在2月25日公布，不少應屆考生在獲知成績後結伴看該片，還有不少畢業多年的「小綠綠」校友穿著制服一起進戲院，在廳內直接舉辦同學會，與項婕如一同合照，歡渡溫馨又愉快的觀影體驗。

《夜校女生》上映以來好評不斷，監製唐在揚和導演莊景燊也率領主要演員陳姸霏、項婕如、邱以太、涂善存勤跑映後活動，導演莊景燊還不小心在戲院跌倒，導致眼角受傷流血，讓監製唐在揚直呼：「現在拍電影真的很不容易，大家都辛苦了！也希望大家多多支持《夜校女生》！」

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片中涂善存飾演的錄影帶出租店店員「阿超」，是陳姸霏飾演的「小愛」最景仰的大哥哥，卻時常捉弄她。涂善存解釋，其實阿超充滿善意，只是個性調皮，一度說出傷人的話，「我很想代替阿超對小愛說聲對不起。」最近剛滿30歲的他，粉絲們也在映後活動幫他驚喜慶生，讓他感動回應：「你們的用心我都收到了，希望看完《夜校女生》，大家都能帶著滿滿的力量回去。」

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