《米奇17號》韓國開紅盤 奉俊昊拿「馬卡龍」大作文章

導演奉俊昊（右）看到《米奇17號》在韓國的好成績終於鬆一口氣。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡名導奉俊昊繼《寄生上流》後暌違6年推出第8部劇情長片《米奇17號》，上週於韓國搶先全球上映，開片4天累計破百萬觀影人次，狂賣超過130億韓元（約台幣3億元），創下韓國2025年最佳開片票房紀錄，以及主演羅勃派汀森在韓國的最佳開片票房成績。

《米奇17號》於韓國搶先全球上映，刷新韓國今年開片成績，也創下羅勃派汀森在韓國最佳開片票房。（華納兄弟提供）

奉俊昊直說在《寄生上流》獲得成功後，帶給他非常大的壓力，甚至一度寫不出劇本，只好成天流連在不同咖啡廳汲取靈感，看到新片在故鄉開片獲得巨大成功，也讓他終於鬆一口氣。

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有趣的是，奉俊昊先前將台灣古早味蛋糕在韓國引發的倒店風波寫入《寄生上流》劇本，這次派汀森在片中投資馬卡龍慘賠收場也是來自同個靈感。他說因為《米奇17號》更強調貧富差距、不平等的社會階級，因此選擇用更高級的馬卡龍作為新片設定，「正因為米奇跟馬卡龍格格不入，才能凸顯這股荒謬感！」《米奇17號》將於明天（6日）在台上映。

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