《夜魔俠》回歸漫威宇宙 續戰死敵「金霸王」

查理考克斯（右）和文森唐諾費里奧為了全新影集《夜魔俠：重生》接受本報專訪。（Disney+提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕「夜魔俠」查理考克斯、「金霸王」文森唐諾費里奧回歸演出漫威影集《夜魔俠：重生》，查理對於能夠繼續演出直呼榮幸，「我從沒想過我們能夠再次聚在一起，討論即將推出的影集，而且距離首次主演《夜魔俠》已經過去了10年，這真的令人興奮！」

查理考克斯（左）和文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》，對此都相當開心。（Disney+提供）

挾Netflix影集好口碑 《夜魔俠：重生》未播先轟動

該系列最早由Netflix製作三季《漫威夜魔俠》，全新《夜魔俠：重生》正式回歸漫威影業，文森則說當初的影集口碑好、最後的第三季甚至是最好的一季，「我總覺得我們遲早會接到漫威電話，畢竟這是一個顯而易見的選擇，我也一直這樣跟查理說，但他覺得我有妄想症！」

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查理說在過去的《漫威夜魔俠》系列中的歲月，對麥特梅鐸（夜魔俠真實身分）造成極大影響，「他在這部新影集的開頭質疑自己的執著，他為了『拯救紐約』所做的一切到底有沒有真正的效果？會不會最終他造成的傷害比好處還要多？對於像他這樣的人來說，這是一個非常痛苦、極難接受的問題。」

文森唐諾費里奧飾演的「金霸王」威爾森費斯克在《夜魔俠：重生》追求政治野心。（Disney+提供）

粉絲敲碗《夜魔俠》電影 「金霸王」曝目標幹大事

兩人先前都已出現在漫威電影宇宙其他作品中，被問到是不是也有機會出現在接下來的《復仇者聯盟》電影，甚至推出《夜魔俠》電影，查理當場說「老實說，我們完全不知道！」但隨即表示：「好消息是，現在我們已經進入了漫威電影宇宙，這些可能性都存在。如果有機會，我們當然非常樂意再次扮演這些角色，無論是在什麼樣的作品中，這對我們來說都是一份禮物。」

文森更透露，他們的確有一個目標，還強調「而且是一件大事！一段壯闊的旅程！」但前提還是這部影集能像他們預期的那樣成功，「無論是對粉絲還是對整個團隊來說，我覺得會有更宏大的事情發生，這些日子裡，我對我們這部影集的發展，比起其他可能性，感到更加期待，這真的太棒了！」《夜魔俠：重生》今天在Disney+上線。

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