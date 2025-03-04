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娛樂 最新消息

馬力歐分析特殊性癖好 林予晞讚嘆滿分的變態

馬力歐（右）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演變態檢察官，被對手林予晞稱讚是「滿分的變態」。（鏡文學提供）馬力歐（右）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演變態檢察官，被對手林予晞稱讚是「滿分的變態」。（鏡文學提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬力歐在影集《死了一個娛樂女記者之後》客串飾演有特殊性癖好的檢察官，和林予晞有一場令人屏息的對手戲。

馬力歐向來演什麼像什麼，第一天上工就說：「我這次就是要演好一個色胚！」試戲時，他和導演、林予晞討論兩人要如何互動、利用房間中各種道具情趣用品，對於這個角色的思考模式、動作邏輯他都一一分析，讓林予晞不禁稱讚：「是滿分的變態！」另類的稱讚讓馬力歐超開心。兩人對戲的橋段也為招待所內沉重且緊張的氛圍添加了不同的節奏，堪稱神來之筆。

此外，李銘忠飾演的媒體大亨與林予晞、王渝萱、宋柏緯有激烈的動作戲，掐脖子、互毆、拖拽樣樣來。林予晞表示，工作人員事前都有對好動作、規劃招式，雖然被李銘忠掐到脖子穴道，仍然稱讚讓她微微感受到呼吸困難，「掐的很剛好，因為要演呼吸困難是很辛苦的。」王渝萱在拍被掐脖戲之前，竟發豪語說：「如果我今天很認真打的話，可能可以贏他！」言論令眾人笑翻。

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