孫協志二婚夏宇童 登記日藏「蜜碼」

孫協志（右）、夏宇童交往6年決定結婚，登記日藏可愛寓意。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜、李紹綾／台北報導〕孫協志昨與小10歲的夏宇童登記結婚，2人同時發文宣布喜訊，字字句句充滿粉紅泡泡，閃瞎不少粉絲。

孫協志夫妻與毛孩NiNi一家三口，和樂融融。（翻攝自臉書）

孫協志與夏宇童交往近6年，除曾在演唱會上合唱放閃外，私下也有共同經營頻道，如今修成正果，小倆口一起許下誓言，感性發文：「從今天開始，童協（CP名）不再只是好朋友，過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在更添了一份家人的羈絆與責任。」

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韓瑜對於前夫再婚，不發表意見。（資料照，記者胡舜翔攝）

而小倆口決定在3月3日登記結婚，其實藏了可愛的寓意，「2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在3月3日，這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出2個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」

孫協志也不忘感謝毛孩NiNi，給他們一個完整的家，「因為有牠這個家才得以圓滿，我們變得更有責任感與耐心，開始以一家三口為優先，也因此更加珍惜彼此相處的每一刻，是NiNi，讓我們成長為更成熟、更好的大人。」喜訊曝光後迎來不少藝人祝福，王仁甫、《飢餓遊戲》官方粉絲團都親自獻聲恭喜。

事實上，孫協志這次是梅開二度，他2015年與韓瑜離婚，2人因各種因素鬧翻，有指導火線與婆媳關係、生育及財務問題有關，但都未獲得證實；韓瑜曾坦言不希望再與前夫有任何關聯，2020年孫協志爆出與夏宇童交往，她沒好氣回：「不甘我的事！」對於前夫再婚，她依舊不願多談，透過經紀人表示：「沒有回應，謝謝。」

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