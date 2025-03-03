晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麋先生聖皓感謝阿信助攻《偶像》

麋先生邀告五人、宇宙人當嘉賓，阿信（右五）跨刀和聖皓（右六）合唱新歌，還助陣拍MV。（相信音樂提供）麋先生邀告五人、宇宙人當嘉賓，阿信（右五）跨刀和聖皓（右六）合唱新歌，還助陣拍MV。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕麋先生前晚在高雄巨蛋完成「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，除了唱新歌《去飛翔》，唱片公司也準備「太空梭」氣球為他們慶功，祝賀團員「一飛沖天」。

前晚麋先生邀來阿信、告五人、宇宙人當嘉賓，驚喜不斷。慶功受訪時主唱聖皓談到與阿信合作新歌《偶像》的心情，直呼：「開心多於壓力！」

聖皓表示：「五月天佔有重要位置，有一天能跟他（阿信）合作，出一首我們自己的歌，意義重大。」另透露：「我把歌傳給他，他沒有改過我任何東西，包括製作、混音，謝謝他的支持和肯定。」《偶像》將在明天上線推出。

談到在演出中落淚，聖皓說：「《一成不變》原本就是以阿公、阿嬤為藍圖寫的，想到他們，也希望他們能在。阿公、阿嬤總是寵孫子，支持你做叛逆的事情。」

貝斯手以諾在萬人面前透露老婆懷孕好消息，受訪透露剛得知要當爸爸時心想「完了」，因為沒做好心理準備，消化心情後更有當爸爸的責任感，被問到有沒有先幫小孩取好小名？聖皓竟搶答：「有，叫西西！」搞笑說：「女生就叫西西，男生叫東東，以諾姓張，所以是『張東東或張西西』！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中