麋先生聖皓感謝阿信助攻《偶像》

麋先生邀告五人、宇宙人當嘉賓，阿信（右五）跨刀和聖皓（右六）合唱新歌，還助陣拍MV。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕麋先生前晚在高雄巨蛋完成「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，除了唱新歌《去飛翔》，唱片公司也準備「太空梭」氣球為他們慶功，祝賀團員「一飛沖天」。

前晚麋先生邀來阿信、告五人、宇宙人當嘉賓，驚喜不斷。慶功受訪時主唱聖皓談到與阿信合作新歌《偶像》的心情，直呼：「開心多於壓力！」

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聖皓表示：「五月天佔有重要位置，有一天能跟他（阿信）合作，出一首我們自己的歌，意義重大。」另透露：「我把歌傳給他，他沒有改過我任何東西，包括製作、混音，謝謝他的支持和肯定。」《偶像》將在明天上線推出。

談到在演出中落淚，聖皓說：「《一成不變》原本就是以阿公、阿嬤為藍圖寫的，想到他們，也希望他們能在。阿公、阿嬤總是寵孫子，支持你做叛逆的事情。」

貝斯手以諾在萬人面前透露老婆懷孕好消息，受訪透露剛得知要當爸爸時心想「完了」，因為沒做好心理準備，消化心情後更有當爸爸的責任感，被問到有沒有先幫小孩取好小名？聖皓竟搶答：「有，叫西西！」搞笑說：「女生就叫西西，男生叫東東，以諾姓張，所以是『張東東或張西西』！」

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