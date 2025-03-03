陶喆追思方大同 紅館淚唱《愛愛愛》

陶喆（左）臨時更改歌單，選唱《愛愛愛》緬懷方大同。

（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗頑疾五年，不幸在上月21日離世，他的經紀人昨天證實，他的遺體已在雲南大理火化，至於未來骨灰將安放在何處，這些隱私就留給家人。此外，陶喆在香港開唱，也特地選唱方大同的《愛愛愛》追憶他，哽咽唱出「你永遠都在」，讓紅館成淚海。

陶喆相隔22年再度踏上香港紅館。

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陶喆相隔22年踏上香港紅館開唱，香港對他極具意義，因為這是他人生首次演唱會「Soul Power」首站，這次他帶著「Soul Power II」連唱兩晚。前晚陶喆身穿黑色流蘇皮衣勁裝，從中央舞台緩緩升起飆唱《愛是個什麼東西》、《小鎮姑娘》，瞬間點燃上萬名粉絲熱情，歌迷呼喚的《宮保雞丁》更是巡迴以來首次演唱，成了驚喜彩蛋。

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鄧紫棋（右）難忘過去與方大同的情誼。（翻攝自IG）

陶喆與方大同過往惺惺相惜，方大同去年曾表示想來觀看演唱會，得知他過世的消息後，陶喆相當不捨，臨時決定要更動演出內容，主動提出希望用歌聲來緬懷方大同，他深情詮釋方大同的《愛愛愛》，最後更把歌詞改編成「我愛故我在、你永遠都在」，陶喆唱得哽咽，不少粉絲也當場難過落下淚來。

鄧紫棋曾邀請方大同助陣《我是歌手2》總決賽，她前晚在新加坡開唱也暴哭，感傷提到「我真的覺得活著值得感恩」，台上台下哭成一片。演唱會結束後她在社群寫道，「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩⋯」想到與方大同的回憶，覺得一切都很失真。

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