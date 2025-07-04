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娛樂 電影

直男大叔「性奇遇」初嚐後庭之歡！卻意外引爆婚姻危機

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德「性愛夢三部曲」序曲《關於性》講述兩名煙囪工人的「性奇遇」，一人出勤時，意外初嘗同性快感，但他自認不是同志，且又純屬衝動，便和妻子分享奇遇，卻換來婚姻危機。另一人睡夢中看見搖滾傳奇大衛鮑伊望著自己，視線宛若凝視女人，一股陌生而享受的複雜感受升起，讓他分不清自己是男是女。

《關於性》譜寫兩名直男大叔「性奇遇」。（海鵬提供）《關於性》譜寫兩名直男大叔「性奇遇」。（海鵬提供）

兩場奇遇，來自感官與內心的兩記震撼，重擊著中年直男們的不惑人生。除獲選第七十四屆柏林影展「電影大觀」單元，更榮獲柏林影展最佳歐洲電影、天主教人道精神獎及CICAE 藝術電影獎等三項大獎，以及挪威奧斯卡「阿曼達電影獎」最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳編劇等4項大獎，成為最大贏家。

作為霍格魯德「性愛夢三部曲」首部電影，《關於性》剖析當代生活中，圍繞性與性別而生的各種界線與壓力，反思慾望、自由、性別與身分認同的寬廣定義。兩位已婚異性戀男主角率直談論煩惱、親密經驗與所思所想，互相打氣，為影片的狡黠對白注入溫暖明朗、幽默可愛的氣質，為三部曲留下一個令人回味再三的開端。

《關於性》導演豪格魯德著迷煙囪清潔工，坦承「煙囪」充滿性暗示。（海鵬提供）《關於性》導演豪格魯德著迷煙囪清潔工，坦承「煙囪」充滿性暗示。（海鵬提供）

楊岡納洛伊斯與托比約恩哈爾兩位挪威影帝，在《關於性》中分飾兩名年齡相仿的已婚直男大叔，不約而同在人生現階段在身心上受到關於性的衝擊。導演豪格魯德表示，電影探討了我們在人生中針對「性」與「性別」所設下的邊界是否夠寬廣，足以容納我們所有的樣貌、以及我們可能可以成為的樣貌。

從這個角度來看，這也是一部關於「給自己更多自由」的電影。同時，它也涉及了男子氣概、友誼與宗教等議題。《關於性》將於7月11日在台上映。

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