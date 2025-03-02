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《猜猜我是誰解謎》黃國倫霸氣資優生大膽追夢 歌唱比賽打敗優客李林

黃國倫出道多年感嘆演藝路很多曲折，但人生也因此精彩。（黃國倫提供）黃國倫出道多年感嘆演藝路很多曲折，但人生也因此精彩。（黃國倫提供）

記者林欣穎／專訪

黃國倫在演藝圈闖蕩30多年，製作過不少膾炙人口的歌曲，而他的音樂才華可歸功於家庭，從小爸爸就會讓他欣賞大量世界名曲，每個假日還會帶全家去看電影。過於早熟的他在同儕間顯得格格不入，還被形容是「奇怪的人」，不過黃國倫不以為意，他從讀書到進入演藝圈都時刻記著爸媽告訴他的座右銘：「忠於自己，勇敢追夢，不枉此生。」

黃國倫的爸媽抱著黃國倫（右一）和他哥哥溫馨合照。（黃國倫提供）黃國倫的爸媽抱著黃國倫（右一）和他哥哥溫馨合照。（黃國倫提供）黃國倫（左）與大哥和妹妹（右後）的童年合照。（黃國倫提供）黃國倫（左）與大哥和妹妹（右後）的童年合照。（黃國倫提供）

★問題多愛對槓老師 衝勁十足學習快

黃國倫的爸爸畢業於台大，在黃國倫小時候就告訴他「不能讓真理被妥協」，所以黃國倫勇於和老師對槓，從小就是資優生的他愛在上課時發問，有時還問到老師啞口無言，黃國倫形容自己學生時代是「天不怕地不怕」，就算是沒嘗試過的事，他都靠著一股衝勁說上就上。

黃國倫高中是吉他社社長。（黃國倫提供）黃國倫高中是吉他社社長。（黃國倫提供）黃國倫在運動會初次挑戰撐竿跳很快就上手。（黃國倫提供）黃國倫在運動會初次挑戰撐竿跳很快就上手。（黃國倫提供）

高一時黃國倫曾立下目標當吉他社社長，「我那時完全不會彈吉他，但我就花一個禮拜的時間苦練，很快就學會了」。他還提到有次運動會有同學報名撐竿跳落跑，當下他明明不知道撐竿跳是什麼，還是硬著頭皮上，跳了好幾次都失敗，但他還是不氣餒，在最後一跳成功落地拿下銀牌，「為什麼可以拿到銀牌呢？因為全校只有兩個人參加，哈哈！」

黃國倫精通音樂又擅長美術，是校園風雲人物。（黃國倫提供）黃國倫精通音樂又擅長美術，是校園風雲人物。（黃國倫提供）

歌唱比賽10勝奪冠 無創作放棄出輯

黃國倫在大學時開始有歌手夢，在民歌餐廳駐唱打工賺錢，同時很有美術天分的他還是美術社社長，可以算是學校的風雲人物。他當時參加大學城歌唱比賽，獲得10次衛冕奪總冠軍，還曾擊敗過「優客李林」李驥、林志炫雙人組。當時衛冕者可以得到發唱片機會，不過黃國倫覺得自己還沒有創作作品，就拒絕了這個機會。

時過境遷，黃國倫如今想來不禁失笑說：「不知道那時候為何想不通！」沉思後轉念表示：「如果我在大學城時期就紅了，可能會就這樣平步青雲，但有高山低谷、曲折的過程，這樣的人生過起來比較有趣。」

黃國倫當年參加大學城歌唱比賽成績亮眼。（黃國倫提供）黃國倫當年參加大學城歌唱比賽成績亮眼。（黃國倫提供）

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