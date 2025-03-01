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娛樂 最新消息

曾莞婷羨慕曾智希 單身3年渴望新戀情

曾莞婷單身3年，渴望談情、學會放慢腳步。（記者潘少棠攝）曾莞婷單身3年，渴望談情、學會放慢腳步。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷近期在影集《影后》、《祕書俱樂部》有突出表現，她透露接下來準備給自己休長假，將飛歐洲度假半個月及赴泰國探親兼家族旅遊，期盼能有豔遇，想談場異國戀曲。

曾莞婷因工作遲到陳志強、曾志希婚禮1個多小時，她苦笑說：「放假之前的工作一定要先還，今年滿幸運的，滿多代言拍攝。」她過去工作滿檔，沒有太多空檔安排旅行，所幸現在學會放慢腳步，適時出國度假排解壓力、享受人生。

談及感情狀態，曾莞婷單身超過3年，很羨慕曾智希，因為陳志強總是以寵溺的眼神看著太太，她渴望有新戀情，語帶感慨說：「很奇怪，好像姻緣一直不在我身上，不知道為什麼，我也希望有一個男生可以深情款款的看著我、溺愛著我，可能我要表現得不那麼強勢，我自己也要檢討。」

曾莞婷的「想愛宣言」講完沒多久，擔任婚宴伴郎的謝承均在一旁寵溺的看著她，謝承均笑喊：「因為她待會坐我旁邊，我要負責帶位啦！」引起眾人大笑。

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