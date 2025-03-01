金哈克曼夫妻去世多日陳屍不同處 警方排除一氧化碳中毒

金哈克曼（右）去年和妻子貝琪荒川被拍到離開新墨西哥州的皮膚病與皮膚癌中心，拄著枴杖表情凝重。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕95歲的奧斯卡影帝金哈克曼前天驚傳離世，離奇的是63歲鋼琴家太太貝琪荒川和一隻愛犬也一同陳屍於新墨西哥州的住處。八卦媒體《TMZ》昨報導，家屬懷疑死因可能是一氧化碳中毒，不過《CNN》報導則指出，警方認為「沒有發現一氧化碳或天然氣洩漏的跡象。」

《CNN》報導指出，金哈克曼夫妻的死亡原因尚未確定，初步驗屍報告和警方也提及兩人身上沒有外部創傷，且沒有立即發現他殺跡象。不過夫婦倆的遺體在家中不同房間被發現。警方接獲報案時間為26日下午2點前，當時維修人員無法進入屋內，但透過窗戶看到兩名失去意識的人。

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金哈克曼和妻子貝琪荒川陳屍家中。（美聯社）警方接獲報案後到金哈克曼新墨西哥州的住處查看，發現他與太太已回天乏術。（美聯社）

警方入門後發現荒川倒在浴室地板上，旁邊有一個橘色的處方藥瓶，地上散落著藥丸，遺體顯示明顯的死亡跡象，包括屍體腐敗、臉部腫脹和雙手雙腳的乾屍化現象。

金哈克曼的遺體隨後在廚房附近的地板上被發現，狀況與荒川相似，遺體旁邊有一根枴杖和一副太陽眼鏡，副警長懷疑他是突然倒下的。

聖塔菲郡警長門多薩27日對記者表示，這對夫妻已經去世了一段時間。維修人員也向警方表示，他們已經有兩週沒有聯繫到屋主了。此外，一隻德國牧羊犬被發現在浴室的衣櫃內死亡，現場還有另外兩隻健康的狗。

曾和金哈克曼合作《殺無赦》，並讓他榮獲奧斯卡最佳男配角的導演暨演員克林伊斯威特昨在聲明中表示，找不到比他更優秀的演員，「他是我的親密摯友，我將深深懷念。」還有大導演法蘭西斯柯波拉、影帝湯姆漢克、比爾莫瑞也都紛紛哀悼。

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