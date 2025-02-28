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詹懷雲告白拒說我愛你 林奕嵐笑認沒收過情書

林奕嵐（左）直說在《命中註定那頭鵝》和詹懷雲一起穿上企鵝裝是她心目中最浪漫一幕。（双喜提供）林奕嵐（左）直說在《命中註定那頭鵝》和詹懷雲一起穿上企鵝裝是她心目中最浪漫一幕。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜前晚和男女主角詹懷雲、林奕嵐在IG舉辦「告白直播」，吸引粉絲上線分享告白與被告白經驗，兩位男女主角都建議告白的第一句話不能說「我愛你」，林奕嵐直呼：「No！」詹懷雲則說：「我可能會有點嚇到，太快了。」

台片《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜（上圖右）和男女主角詹懷雲（下圖）、林奕嵐在IG舉辦「告白直播」。（双喜提供）台片《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜（上圖右）和男女主角詹懷雲（下圖）、林奕嵐在IG舉辦「告白直播」。（双喜提供）

由於詹懷雲有工作在身，隔空與導演楊宥瑜和林奕嵐合體，有網友分享自己曾在打掃的時候被塞情書，讓林奕嵐羨慕直呼：「我都沒有收過情書！」也有人說自己曾在寒流來襲時，被人騎車載到九份告白，正當大家思考「難道不怕失敗？」詹懷雲立刻神解：「這樣她只能答應，不然就得自己下山。」

提到片中最浪漫一幕，詹懷雲說：「水下的『那個』畫面看起來滿浪漫，但真實情況滿緊張的。」至於「那個」是哪個，他賣關子請大家進戲院找答案。林奕嵐則說「兩人都穿企鵝裝的時候」，導演楊宥瑜當場爆料：「那場戲，原本奕嵐沒有要哭，懷雲看到她哭了，被她的真情流露感動，拍出意想不到的火花。」《命中註定那頭鵝》將於3月14日在台上映。

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