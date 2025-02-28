幻藍小熊守禁愛令 飛韓宣傳要與師弟團保持距離

幻藍小熊擔任一日店長，將啟程到韓國宣傳迷你專輯。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊推出韓語迷你專輯，即將啟程到韓國上打歌舞台宣傳，昨天6人現身台北的唱片行擔任一日店長，提到公司新進的師弟男團SEVENTOEIGHT也將到韓國培訓，6位正妹成員升格當前輩，礙於公司禁愛令，只能對師弟「保持距離」。

大剛祭出禁愛令，嚴格管教旗下藝人。（天空娛樂提供）

「天空娛樂」營運長大剛是藝人出身，對於公司旗下藝人祭出嚴格的禁愛令，受訪笑說絕對會嚴格執行，合約內容條例很清楚，若是有人談戀愛，就是直接「掰掰」。

請繼續往下閱讀...

幻藍小熊的隊長XXIN透露，跟師弟雖然在同棟大樓工作，平常受訓都會是在不同層樓，私下碰不到面，「公司都有分樓層，在公司談戀愛就是退團！」相信團員都會乖乖遵守。

幻藍小熊將到韓國宣傳迷你專輯《ACT LIKE THAT》，團員受訪分享，主打歌《ACT LIKE THAT》的舞蹈超難，媛媛哀號跳到好累，毓聽了也附和「沒辦法跳完一整首歌」，XXIN則笑稱這是一首「岔氣歌」，每次采甄練習時都會跳到岔氣。

這次幻藍小熊在韓國回歸，強碰LE SSERAFIM、NMIXX等大咖女團，韓籍成員AYEON（阿勇）分別替5位團員加強韓文能力，采甄也透過AI聊天方式進修，XXIN透露，現在大家能跟韓國化妝老師輕鬆聊天。

而幻藍小熊未來的發展，將前往香港、泰國、大馬舉辦簽售會，同時也有安排北美活動，積極拓展海外市場，大剛表示，「幻藍小熊在韓國出道後，已經收到各國的邀約，也會選擇有比較多華人的地方表演。」至於旗下新人男團SEVENTOEIGHT上半年也將到韓國培訓，力拚暑假推出新歌。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法