67歲ASKA練劍強身要吼到70歲 笑爆把楊宗緯送的禮物當地震存糧

ASKA時隔6年再度來台，面對台灣媒體侃侃而談，個性幽默討喜。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本歌神「ASKA」飛鳥涼暌違6年將於3月1日在TICC開唱，他昨早抵台出席媒體見面會，訪談期間中英日文夾雜，除了喊話「long time no see（好久不見）」，又現學中文「我是ASKA」、「期待台北演唱會」大展誠意。

ASKA以「恰克與飛鳥」出道，縱橫歌壇45年，直到2019年8月宣布退團後solo活動。他回憶最早於1994、1996年來台巡演，對台灣印象很好，和李宗盛、周華健建立好交情，甚至昨天一到台灣就傳訊息告知李宗盛。

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問到ASKA在歌壇有如歌神級的存在，是否有欣賞的華語樂壇後輩，他表示6年前楊宗緯有來聽他的演唱會，「還送我巧克力麥克風，現在還放在房間」，追問不怕巧克力融化嗎？他搞笑說：「日本地震多，放著剛好可以當糧食。」笑翻眾人。

ASKA的嗓子維持良好，誓言要「吼」到70歲，他自信說完全沒保養，「高中前有練劍道，很認真想練到日本第一，直到後來當歌手，暫時停了。60歲重新練習後，發現身體狀況變很好」，透露前年在劍道比賽奪冠，令全場驚呼。

24日剛過完67歲生日的ASKA，表示在吉隆坡公演獲得大家慶生非常開心，問他有什麼生日願望時，ASKA暖心說，沒有特別許願望，只希望身邊的大家都能健康快樂。

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