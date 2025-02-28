晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

67歲ASKA練劍強身要吼到70歲 笑爆把楊宗緯送的禮物當地震存糧

ASKA時隔6年再度來台，面對台灣媒體侃侃而談，個性幽默討喜。（記者陳奕全攝）ASKA時隔6年再度來台，面對台灣媒體侃侃而談，個性幽默討喜。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本歌神「ASKA」飛鳥涼暌違6年將於3月1日在TICC開唱，他昨早抵台出席媒體見面會，訪談期間中英日文夾雜，除了喊話「long time no see（好久不見）」，又現學中文「我是ASKA」、「期待台北演唱會」大展誠意。

ASKA以「恰克與飛鳥」出道，縱橫歌壇45年，直到2019年8月宣布退團後solo活動。他回憶最早於1994、1996年來台巡演，對台灣印象很好，和李宗盛、周華健建立好交情，甚至昨天一到台灣就傳訊息告知李宗盛。

問到ASKA在歌壇有如歌神級的存在，是否有欣賞的華語樂壇後輩，他表示6年前楊宗緯有來聽他的演唱會，「還送我巧克力麥克風，現在還放在房間」，追問不怕巧克力融化嗎？他搞笑說：「日本地震多，放著剛好可以當糧食。」笑翻眾人。

ASKA的嗓子維持良好，誓言要「吼」到70歲，他自信說完全沒保養，「高中前有練劍道，很認真想練到日本第一，直到後來當歌手，暫時停了。60歲重新練習後，發現身體狀況變很好」，透露前年在劍道比賽奪冠，令全場驚呼。

24日剛過完67歲生日的ASKA，表示在吉隆坡公演獲得大家慶生非常開心，問他有什麼生日願望時，ASKA暖心說，沒有特別許願望，只希望身邊的大家都能健康快樂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中