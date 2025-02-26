R.Y.G.唱復古舞曲 相約放假閱讀趣

李秉諭常因沒有規劃行程而焦慮，從《我不是懶，而是在充電中》學習放慢腳步。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

盧佾暘偏愛科幻、恐怖、都市傳說類型小說，推薦《iBOY奇機少年》。（記者陳奕全攝）

盧佾暘、林毓家、李秉諭之前暫時以小分隊行動，強調：「R.Y.G.活潑、玩性高一點，歌迷聽我們的歌可以一起動起來，聽完後把煩惱都丟掉。」直呼跟他們推薦的書一樣，帶有正能量。

林毓家低潮或是沒有方向的時候就會翻閱《一個人的充電時間》。（記者陳奕全攝）

小分隊推出的單曲《Disco Night》是復古舞曲，他們參與選曲、編曲、MV拍攝，歌詞則是隊長黃莑茗的創作，「因為我們是舞擔小分隊，所以有共識第一首歌一定要是歡樂的舞曲。」雖然製作過程時間壓力很大，但他們很滿意最終呈現的效果，「希望大家遇到困難不要被卡住，用更多角度去看待發生的事情，享受當下。」

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至於「三人組合」需不需要磨合？他們表示彼此認識很久了，尤其林毓家和李秉諭從小一起練舞，很多想法都很像，私下也會分享書單，他們還強調一定要是紙本的書，「這樣才可以很專注的在書本的世界，若只是看手機上的文章，訊息會一直進來，不自覺分心。」相約放假一定要遠離3C產品，享受閱讀的樂趣。

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