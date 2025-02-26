晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

R.Y.G.唱復古舞曲 相約放假閱讀趣

李秉諭常因沒有規劃行程而焦慮，從《我不是懶，而是在充電中》學習放慢腳步。（記者陳奕全攝）李秉諭常因沒有規劃行程而焦慮，從《我不是懶，而是在充電中》學習放慢腳步。（記者陳奕全攝）

記者張釔泠／專訪

盧佾暘偏愛科幻、恐怖、都市傳說類型小說，推薦《iBOY奇機少年》。（記者陳奕全攝）盧佾暘偏愛科幻、恐怖、都市傳說類型小說，推薦《iBOY奇機少年》。（記者陳奕全攝）

盧佾暘、林毓家、李秉諭之前暫時以小分隊行動，強調：「R.Y.G.活潑、玩性高一點，歌迷聽我們的歌可以一起動起來，聽完後把煩惱都丟掉。」直呼跟他們推薦的書一樣，帶有正能量。

林毓家低潮或是沒有方向的時候就會翻閱《一個人的充電時間》。（記者陳奕全攝）林毓家低潮或是沒有方向的時候就會翻閱《一個人的充電時間》。（記者陳奕全攝）

小分隊推出的單曲《Disco Night》是復古舞曲，他們參與選曲、編曲、MV拍攝，歌詞則是隊長黃莑茗的創作，「因為我們是舞擔小分隊，所以有共識第一首歌一定要是歡樂的舞曲。」雖然製作過程時間壓力很大，但他們很滿意最終呈現的效果，「希望大家遇到困難不要被卡住，用更多角度去看待發生的事情，享受當下。」

至於「三人組合」需不需要磨合？他們表示彼此認識很久了，尤其林毓家和李秉諭從小一起練舞，很多想法都很像，私下也會分享書單，他們還強調一定要是紙本的書，「這樣才可以很專注的在書本的世界，若只是看手機上的文章，訊息會一直進來，不自覺分心。」相約放假一定要遠離3C產品，享受閱讀的樂趣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中