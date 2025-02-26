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娛樂 最新消息

松重豐下月來台 粉絲喊「讓五郎叔吃飽飽」

松重豐將於下月來台宣傳《電影版孤獨的美食家》，親自錄影片催票。（采昌提供）松重豐將於下月來台宣傳《電影版孤獨的美食家》，親自錄影片催票。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本演員松重豐演出《孤獨的美食家》「五郎」深受戲迷喜愛，該劇熱播13年，他日前宣布將於3月來台，進行三天兩夜的宣傳之旅。昨片商公開除了台北，松重豐還將首度前往台中會影迷，消息傳出後，台灣粉絲熱情歡迎。

松重豐《電影版孤獨的美食家》下月上映。（采昌提供）松重豐《電影版孤獨的美食家》下月上映。（采昌提供）

片商公布松重豐的新片首映見面會將在3月8日、9日於台中、台北兩地舉行，雖然這是松重豐第6度訪台，卻是首度前進台中，令人期待不已。對於門票將開賣，松重豐親錄影片催票，並用中文說：「台灣，我要來了。」展現絕佳親和力。

國民美食日劇《孤獨的美食家》「五郎」魅力即將席捲全台，許多網友直呼期待，放話「要讓五郎叔吃飽飽的回日本」、「回去日本的時候臉不會是凹的了」，甚至有人打趣說：「若吃不完全部台灣小吃，可是不能離開喔！」

《電影版孤獨的美食家》首映見面會門票於今天中午12點在博客來販售，電影3月14日在台上映。

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