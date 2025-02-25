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娛樂 最新消息

（美國演員工會獎）黛咪摩兒終結二敗封后 《搖滾詩人》甜茶最嫩影帝

「甜茶」提摩西夏勒梅以《巴布狄倫：搖滾詩人》打敗安德烈波帝稱帝。（歐新社）「甜茶」提摩西夏勒梅以《巴布狄倫：搖滾詩人》打敗安德烈波帝稱帝。（歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第31屆美國演員工會獎昨頒獎，電影《秘密會議》勇奪最大獎最佳群體演出獎，呼聲頗高的黛咪摩兒以《懼裂》甩開《艾諾拉》麥琪麥迪遜封后，「甜茶」提摩西夏勒梅擊敗強敵《粗獷派建築師》安德烈波帝抱走最佳男主角。

黛咪摩兒強勢奪下美國演員工會獎后座，奪小金人氣勢再攀升。（美聯社）黛咪摩兒強勢奪下美國演員工會獎后座，奪小金人氣勢再攀升。（美聯社）

演員工會獎被視為奧斯卡得獎重要指標，原先《艾諾拉》麥琪麥迪遜拿下英國電影學院獎、美國獨立精神獎影后，一度撼動黛咪摩兒搶小金人的希望，不料昨黛咪扳回一城，搶下奧斯卡影后的機率有望再攀升。

黛咪致詞時語帶哽咽，表示回想當年15、16歲剛加入工會，改變了一生，「我的人生從此有了意義、目標和方向；當時我不懂演戲，對人生無計畫，但仔細觀察、聆聽，感謝這幾年不斷嘗試，腳步從沒停下過。」

29歲的「甜茶」提摩西夏勒梅以《巴布狄倫：搖滾詩人》榮登演員工會獎最年輕影帝，他自信表示想成為最偉大的人之一，「了解這行業充滿主觀，不過仍想追求卓越，拿獎後有更多動力前進。」

柔伊莎達娜以《璀璨女人夢》拿下最佳女配角，距奧斯卡只差一步。（歐新社）柔伊莎達娜以《璀璨女人夢》拿下最佳女配角，距奧斯卡只差一步。（歐新社）

男女配角由《跳痛之旅》基倫考克金、 《璀璨女人夢》柔伊莎達娜獲獎，兩人自頒獎季以來幾乎未失手；柔伊感性說：「很自豪能成為工會的一員，工會允許我做自己。」更說電影講的是真理和愛，故事發人深省又美麗。

珍芳達獲頒終身成就獎，鼓勵大家演藝路別輕易放棄。（路透）珍芳達獲頒終身成就獎，鼓勵大家演藝路別輕易放棄。（路透）

此外，87歲傳奇女星珍芳達獲頒終身成就獎，她暖心告訴大家就算大器晚成也沒關係，但不要錯過花開的時刻，獲得如雷掌聲。

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