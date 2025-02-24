五月天合體周董 阿信誇最大咖快樂夥伴

五月天澳洲開唱，周杰倫（右三）開心助陣合唱多首歌曲。（相信音樂、杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前天在澳洲雪梨Accor Stadium舉辦「回到那一天」25週年環球狂歡版巡演，「周董」周杰倫當嘉賓，義氣相挺合唱多達6首歌曲，阿信誇他是「全亞洲最大牌的快樂大夥伴」。

五月天澳洲開唱，也出現雪梨歌劇院的畫面。（相信音樂提供）

周董事後談到擔任五月天嘉賓感想：「享受這種跟大家在台上用歌聲還有垃圾話分享快樂的時光，義氣這種事不用多說，是一種默契，也是一種惺惺相惜！」阿信則感謝他：「一整場的知音，一輩子的兄弟，謝謝幽默真誠的杰倫大大！」

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五月天到澳洲開唱，大手筆將許多配備都運過去，站在環場巴士貼近每一區歌迷，讓當地歌迷也能看到所有演出精華。

當五月天唱到周董的歌曲《安靜》時，周董從「FLY TO 25TH專機」走下來，全場歡呼，周董說：「原來這就是五月天演唱會，全部嗨起來！」

周董和五月天的「周五」組合，包含點歌時段共唱了《安靜》、搖滾版《稻香》、《雙截棍》、《說好不哭》、《開不了口》等歌曲，也合唱五月天的新歌《任性》，周董誇阿信寫的歌，「新歌旋律技巧很高，我也很喜歡。」

周董開玩笑說來當五月天嘉賓就是為了不用買門票，阿信則感謝周董事前在社群大力幫忙宣傳演唱會，周董說：「我把它當自己的演唱會，因為我今年沒有要在澳洲開演唱會，所以我過年後的第一個工作就是來當五月天嘉賓。」

阿信則假裝走心：「杰倫講出心裡的話，讓我聽了很難過，原來你把它當工作！」瑪莎說以為應該是義氣相挺，周董趕緊改口，通常嘉賓只會唱兩首歌，「以我們的交情…」，話還沒說完，五月天就說：「下半場就交給你。」

完成澳洲巡演，五月天3月29日將前往美國拉斯維加斯Allegiant Stadium舉辦「回到那一天」25週年成團快樂版演唱會，購票可洽Ticketmaster.com。

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