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戴佩妮香氛療癒為攻蛋暖身

戴佩妮嘗試直覺調香，舒緩緊繃的情緒。（記者潘少棠攝）戴佩妮嘗試直覺調香，舒緩緊繃的情緒。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

金曲歌后戴佩妮攻蛋倒數，她體驗直覺調香紓壓，靠著感官去感受香氣的氛圍，並調配屬於自己的香氛，她說：「想要調製一瓶能淨化之後，幫助專注、平靜的精油。」

戴佩妮試聞調製後的精油。（記者潘少棠攝）戴佩妮試聞調製後的精油。（記者潘少棠攝）

抽選調香 笑認視覺系

首次嘗試直覺調香，戴佩妮在愛希老師的帶領下，先是靜心深吸深吐，閉上眼睛透過身體的呼吸節奏，準備挑選適宜的香氛。

在愛希老師的帶領下，戴佩妮以視覺、觸覺、嗅覺以及抽選等方式來調香，自認是感覺派的她卻說：「我在閉上雙眼前，就知道我要選哪一個了。」

戴佩妮在瓶瓶罐罐的精油中，先是看上了黑胡椒精油，不忘補充，「我很重視很視覺感官，覺得看起來特別小支，就跟我的身材一樣。」接著體驗以觸覺式的「精油抓周」，挑上了茉莉花的精油。

戴佩妮體驗頌缽，看起來架式十足。（記者潘少棠攝）戴佩妮體驗頌缽，看起來架式十足。（記者潘少棠攝）

精油抓周 量身打造

只見在嗅聞的階段，戴佩妮要一次聞16支精油，讓她突然緊張起來，忍不住笑喊：「突然變得好緊張，萬一挑不出來怎麼辦？」

戴佩妮這次接觸直覺調香，共選到了黑胡椒、茉莉、蜂香薄荷、檀香以及玫瑰等精油，她最後重新聞了這5支精油的味道，挑選最喜愛的檀香及玫瑰當成主味。

最後戴佩妮依照比例，需要把檀香、玫瑰、黑胡椒、茉莉以及蜂香薄荷等稀釋後的精油，再加上白芝麻油混和，調合裝瓶後可以靜置一個晚上再做使用，這罐精油可以塗抹紓壓，也可以當成指緣油或是塗抹在頭髮上，用途多元。

這次戴佩妮也體驗了頌缽靜心，能夠有意識的讓自己的身體進行放鬆，而她受訪也分享，之前在做樂團佛跳牆的音樂時，就曾經以頌缽來入歌。

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